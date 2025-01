Factcheck: nee, dit schip heeft geen invloed op het weer

Online circuleert een video van een schip, dat ingezet zou worden voor weermodificatie. Dat klopt niet. Het gaat om een drijvende elektriciteitscentrale, die op verschillende plaatsen ter wereld kan ingezet worden om stroomtekorten op te vangen.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 20 januari deelt een Nederlandstalige X-gebruiker een video waarin een groot schip te zien is:‘Daar is ie dan. (HAARP) En er zijn er steeds meer van over de hele wereld. Als ik hiernaar kijk, en naar het geld dat erin is geïnvesteerd, kan ik niet anders dan zien dat er nog veel meer rampen op komst zijn. Dit is duidelijk het resultaat van “klimaatverandering’”‘.

Screenshot X





HAARP staat voor High Frequency Active Auroral Research Program, een Amerikaans militair en civiel onderzoeksinstituut van de Universiteit van Alaska Fairbanks. Binnen het programma wordt onderzoek gedaan naar de kenmerken en het gedrag van de ionosfeer. Dat is de hoogste laag van de atmosfeer. Het belangrijkste onderzoeksinstrument van HAARP is het Ionospheric Research Instrument (Ionosferisch Onderzoeksinstrument, of IRI, nvdr.). Dat bestaat uit zo’n 180 antennes, verspreid over 33 hectare (bekijk hier een video). De antennes kunnen signalen uitzenden in de ionosfeer. Het effect van die signalen wordt vervolgens bestudeerd, met als doel beter te kunnen inschatten hoe de ionosfeer reageert op radiogolven.

HAARP is al langer het onderwerp van samenzweringstheorieën. De signalen die het IRI uitzendt, zouden weersveranderingen kunnen veroorzaken. In deze uitzending van de Franse wereldwijde nieuwszender France24 wordt die samenzweringstheorie verder uitgelegd.



De vraag of HAARP het weer kan beïnvloeden, wordt ook beantwoord op de website van het onderzoeksprogramma. Het antwoord is duidelijk: nee. ‘HAARP heeft geen invloed op de troposfeer of de stratosfeer, de twee niveaus van de atmosfeer die verantwoordelijk zijn voor het weer’, lezen we op de website.



Klopt het dat dit schip iets met weermodificatie te maken heeft?





Energieschip

Op het schip staat de naam Karadeniz Powership Osman Khan geschreven. We googelen de naam en komen zo terecht op de website van de Turkse holding Karadeniz. Een van de dochterondernemingen bezit een vloot van 40 energieschepen. In de FAQ op de site van het bedrijf lezen we dat de schepen ontworpen zijn om in minder dan 30 dagen elektriciteit te genereren en een tijdelijke oplossing voor dringende energievraag in te vullen, zonder dat er nood is aan permanente infrastructuur. De Osman Khan is zo’n energieschip.

Screenshot Karadeniz Holding

Op de gespecialiseerde site Marinetraffic lezen we dat het energieschip zich momenteel in de Golf van Guinee bevindt. Het schip vaart onder de Liberiaanse vlag en werd in 2020 in gebruik genomen.

Eerder dook het schip al op in de context van de overstromingen in Valencia. Socialemediagebruikers dachten dat het schip medeverantwoordelijk was voor de overstromingen. Knack schreef daar reeds een factcheck over.

Het schip in de video heeft dus niets te maken met weermodificatie.





Conclusie – Online circuleert een video van een schip, dat ingezet zou worden voor weermodificatie. Dat klopt niet. – Het gaat om een drijvende elektriciteitscentrale, die op verschillende plaatsen ter wereld kan worden ingezet om stroomtekorten op te vangen. – We beoordelen de stelling dat het schip invloed heeft op het weer en aan HAARP doet, dan ook als onwaar.

Bronnen – In het artikel vindt u links naar alle gebruike bronnen. – Alle bronnen werden het laatst geraadpleegd op 31 januari 2025.