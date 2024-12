Factcheck: nee, dit is geen recente foto van een militair konvooi in Zuid-Korea 

Op sociale media gaat een foto viraal waarop een militair konvooi in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel te zien zou zijn. Het beeld zou zijn gemaakt na de recente afkondiging van de staat van beleg, maar dat klopt niet. Het gaat om een foto van een legeroefening in januari 2024.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 3 december kondigde president Yoon Suk-yeol van Zuid-Korea de staat van beleg af, waarna die enkele uren later weer werd ingetrokken nadat het parlement daarom had gevraagd.



Als gevolg van de afkondiging van de staat van beleg waren alle politieke activiteiten tijdelijk verboden en was de persvrijheid beperkt. Yoon zette troepen in bij het parlementsgebouw in Seoul en agenten van de oproerpolitie stonden opgesteld langs de wegen. Als reactie trokken duizenden demonstranten de straat op.



Het nieuws over de staat van beleg was amper bekend of online ging al een foto rond van een konvooi met militaire voertuigen op straat. Heel wat gebruikers van X deelden de foto, met daarbij de bewering dat het ging om een beeld dat recent in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel was gemaakt. Hetzelfde fenomeen deed zich voor op Instagram, Facebook, en Threads. Ook het Duitse Bild plukte de foto van X en gebruikte hem bij zijn verslaggeving over de gebeurtenissen van 3 december in Zuid-Korea.



Maar klopt het dat de foto werd gemaakt in Seoel op 3 december?Via een omgekeerde zoekopdracht vinden we de viraal gegane foto terug op de nieuwssite seoul.co.kr, waar hij al werd gepost op 27 januari 2024. We vertalen de tekst met Google Translate en leren dat de foto werd genomen tijdens een legeroefening in Seoel op 25 januari 2024. Het beeld heeft dus niets te maken met de recente gebeurtenissen in Zuid-Korea.



Dat wordt bevestigd in een andere publicatie: op de website van Maeil Business Newspaper verscheen op 27 januari 2024 een artikel dat verwijst naar dezelfde legeroefening van 25 januari, met daarbij dezelfde foto van het militaire konvooi.



Conclusie – Op sociale media gaat een foto viraal waarop een militair konvooi in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel te zien zou zijn. Het beeld zou zijn gemaakt na de recente afkondiging van de staat van beleg. – Dat klopt niet. Het gaat om een foto van een legeroefening in januari 2024. – We beoordelen de foto daarom als onwaar.