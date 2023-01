Factcheck: nee, dit is geen recent Belgisch geweld tegen hulpdiensten

Op sociale media wordt een filmpje gedeeld waarin geweld te zien is tegen ambulanciers. Volgens sommige socialemediagebruikers zijn de beelden onlangs in België opgenomen, maar dat klopt niet: het gaat om een opname die in 2019 in Hongkong werd gemaakt.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 2 januari deelt een Vlaamse man een video op Facebook (hier gearchiveerd) . In het 24 seconden durende filmpje zien we een woedende menigte die allerlei voorwerpen gooit naar een ambulance met openstaande deuren. ‘Vuil uitschot’ stelt de auteur van het bericht in het bijschrift bij de video, die al meer dan 3000 keer werd gedeeld en bijna 50.000 Facebookgebruikers bereikte.

Waar de video zou opgenomen zijn, of wie we op de beelden zouden zien, zegt de man niet.

Uit de bijna 400 commentaren blijkt dat nogal wat mensen denken dat de beelden in België zijn gemaakt en dat de daders allochtonen zijn.

Er wordt ook geïnsinueerd dat de pers deze beelden zou achterhouden.

Tijdens de voorbije oudejaarsnacht werden in verschillende Belgische steden hulpdiensten aangevallen. Daarover werd ook in de media bericht. Alleen hebben deze beelden daar niets mee te maken. Zoals al snel blijkt uit verschillende reacties op de post, gaat het om oude beelden, gemaakt in Hongkong in 2019.

Als we doorklikken op de links naar Twitter en YouTube, dan zien we dat het gaat om dezelfde beelden. Anders dan in de Facebookvideo, zien we op deze beelden het logo van de Chinese staatszender CCTV Asia Pacific. Die zender bracht op 17 november 2019 verslag uit van een incident waarbij demonstranten politiemensen aanvielen in Hongkong. Dat gebeurde tijdens protesten op de Polytechnic University Campus. Volgens de beschrijving bij de video werd een ambulance aangevallen nadat de politie van Hongkong een 20-jarige Chinese vrouw had opgepakt omdat ze zou hebben deelgenomen aan een ‘verboden bijeenkomst’. De vrouw werd voor verzorging naar de ambulance gebracht door twee politieagenten toen een groep demonstranten de politieagenten aanviel.

Op de website Hongkong 01 is een video van hetzelfde incident terug te vinden bij een artikel waarin wordt gezegd dat een grote groep demonstranten politiemensen aanviel. Ook de website NPR bericht over een gewelddadig treffen tussen politie en een 600-tal demonstranten op de campus van de Polytechnic University op 17 november 2019.

Hiermee is bewezen dat de bewuste beelden helemaal niet in België zijn gemaakt, en dat ze niet recent zijn. Dat weerhoudt een aantal socialemediagebruikers er niet van ze verder te delen op hun Facebookpagina, in sommige gevallen zelfs met de expliciete verwijzing naar de situatie in ons land erbij.

Conclusie Op sociale media wordt een filmpje gedeeld waarin geweld te zien is tegen ambulanciers. Volgens sommige socialemediagebruikers zijn de beelden onlangs in België zijn opgenomen, maar dat klopt niet: het gaat om een opname die in 2019 in Hongkong werd gemaakt. We beoordelen de claim dat de beelden in België zijn gemaakt daarom als onwaar.