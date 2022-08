Factcheck: geen bewijs dat Henry Kissinger deze uitspraak deed

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Online circuleert een vermeende uitspraak van voormalig Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger over verplichte vaccinatie. De man zou de uitspraak gedaan hebben tijdens een toespraak voor de ‘Raad voor Eugenetica van de Wereldgezondheidsorganisatie’. Zo’n raad bestaat echter niet. Woordvoerders van Kissinger ontkennen ook formeel dat de man ooit zo’n uitspraak zou hebben gedaan.

Op Telegram circuleert een quote die toegeschreven wordt aan voormalig Amerikaans minister van Buitenlandse zaken Henry Kissinger. Volgens verschillende socialemediaposts zou Kissinger het volgende gezegd hebben: ‘Zodra de kudde verplichte vaccinatie accepteert, is het game over! Ze zullen alles accepteren – gedwongen bloed- of orgaandonatie – voor het ‘hogere goed’. We kunnen kinderen genetisch veranderen en ze steriliseren – voor het ‘hogere goed’. Beheers de geest van de schapen en je beheerst de kudde. Vaccinproducenten staan op het punt miljarden te verdienen, en velen van u in deze kamer zijn investeerders. Het is een grote win-win! Wij dunnen de kudde uit en de kudde betaalt ons voor het leveren van uitroeiingsdiensten.’

Screenshot Telegram

De quote circuleert ook in andere vormen op Facebook en Twitter (hier en hier gearchiveerd). Volgens sommige versies is het citaat afkomstig uit een toespraak die Kissinger in 2009 zou gehouden hebben voor de ‘Raad voor Eugenetica van de Wereldgezondheidsorganisatie’. Klopt dat?

De Wereldgezondheidsorganisatie beschikt niet over zo’n raad, blijkt uit het organogram van de organisatie. Als we de zoekterm ‘council on eugenics’ intikken op de website, krijgen we geen enkel resultaat. Per mail nemen we contact op met de persdienst van de Wereldgezondheidsorganisatie en vragen hen of de organisatie over zo’n raad beschikt. ‘De Wereldgezondheidsorganisatie heeft nooit een Raad voor Eugenetica gehad,’ klinkt het in hun antwoord.

Alle speeches van Henry Kissinger worden getranscribeerd en op zijn website geplaatst. Daar zien we dat Kissinger twee speeches gaf in 2009, voor het Internationaal Atoomagentschap en de Trilaterale Commissie, een privéorganisatie opgericht door de Amerikaanse bankier David Rockefeller. Persagentschap Reuters nam contact op met de woordvoerders van Kissinger. Die ontkennen formeel dat de man ooit zo’n uitspraak zou hebben gedaan en bestempelen de uitspraak als ‘volledig uitgevonden’.

Conclusie Online circuleert een quote van voormalig Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger over verplichte vaccinatie. De man zou de uitspraak gedaan hebben tijdens een toespraak voor de ‘Raad voor Eugenetica van de Wereldgezondheidsorganisatie’. Zo’n raad bestaat echter niet. Woordvoerders van Kissinger ontkennen ook formeel dat de man ooit zo’n uitspraak zou hebben gedaan. Er is geen bewijs dat de quote echt is.