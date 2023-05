Factcheck: nee, dit is geen protest van ‘miljoenen mensen’ in Parijs maar een massafeest in Valencia

Op Facebook en Twitter circuleert een foto die een protesterende mensenmassa in Parijs zou voorstellen. Dat klopt niet. We zien een feestende massa in Valencia op Las Fallas, een traditioneel feest ter ere van Sint-Jozef.

Rapper KAFKA deelde op 1 mei op Facebook en Twitter een foto (hier en hier gearchiveerd) van een mensenmassa met als bijschrift: ‘In heel Frankrijk gaan nog steeds miljoenen mensen de straat op! Onder andere in Parijs is er momenteel een opstand gaande. Wanneer Nederland?’ De foto op Facebook werd 279 keer gedeeld en op Twitter werd het bericht 46.700 keer bekeken.

Toont dit beeld recent protest in Parijs?

Wat opvalt, is dat we geen Franse vlaggen zien of spandoeken gericht tegen de pensioenhervorming van de Franse president Emmanuel Macron.

Bij het Twitterbericht reageert iemand met ‘sukkel’ en een link naar een artikel op de Spaanse lokale nieuwssite elperiodic.com met als titel ‘Vuurwerkbedrijf Pibierzo zal de mascletà afvuren op woensdag 4 maart’ (hier gearchiveerd). De mascletà is het afsteken van vuurwerk en voetzoekers ter ere van Sint-Jozef op het feest Las Fallas.

Dat artikel bevat een oude foto van een mensenmassa op Plaza del Ayuntamiento (links), maar de locatie komt niet overeen met de onderzochte foto (rechts). Zo stemmen de gebouwen in de achtergrond niet overeen. De mensenmassa’s lijken echter wel op elkaar: de mensen staan dicht opeen en we zien veel roodtinten.

Kan het zijn dat we toch een foto van Valencia zien tijdens Las Fallas, maar op een andere locatie?

We laden de afbeelding op in Google Lens en croppen op de gebouwen in de achtergrond.

Zo komen we uit bij een video opgeladen op LinkedIn (rood kader). Oorspronkelijk werd die video van Las Fallas op 11 maart 2023 opgeladen op TikTok en werd daar 6,5 miljoen keer bekeken. We vergelijken die TikTok-video op seconde 21 (links) met onze foto (rechts): de achtergrond (gele kaders), een groepje mensen in witte kledij (rode kaders) en een blikje frisdrank in de voorgrond (groene kader) komen overeen.

Vermits de kwaliteit van de foto op Twitter en Facebook minder is dan de video op TikTok, is die foto een kopie van het origineel. Bovendien werd dit beeld bijgesneden zodat de hashtag #mascleta (paars kader) die aangeeft dat het over een feest in Valencia gaat niet meer zichtbaar is.

De TikTok-video blijkt opgenomen op een uitloper van Plaza del Ayuntamiento iets verderop dan de foto van elperiodic.com. Visuele elementen zoals de gebouwen en een bushokje komen overeen als we de TikTok-video (links) vergelijken me die plek op Google Streetview (rechts).

De foto op Facebook en Twitter toont dus een feest in Valencia en geen protest in Parijs. Via een publiek bericht op Twitter vroegen we rapper KAFKA om een reactie, maar we kregen voorlopig geen reactie.

Opvallend: ook onder de TikTok-video, waarin duidelijk staat aangegeven dat we feestend Valencia zien (paars kader), duikt we commentaar op dat gericht is tegen Macron (rood kader).

Dat deze video niets te maken heeft met recent protest in Parijs, wil uiteraard niet zeggen dat er recent geen protest was in de Franse hoofdstad. Over veelvuldige – soms gewelddadige – protesten in Frankrijk gericht tegen de pensioenhervorming van de Franse president Emmanuel Macron is veelvuldig bericht de voorbije maanden, ook in de Belgische en Nederlandse pers.

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er op 1 mei ruim 780.000 demonstranten waren over heel Frankrijk, volgens vakbondskoepel CGT waren er 2,3 miljoen demonstranten op de been.

Conclusie De foto die een ‘opstand in Parijs’ zou tonen, blijkt een screenshot uit een video van het feest Las Fallas in Valencia, opgeladen op 11 maart 2023 op TikTok. We beoordelen de claim dat dit beelden uit Frankrijk zouden zijn dan ook als onwaar.