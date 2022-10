Factcheck: nee, dit is geen Oekraïens trouwfeest waar de nazigroet wordt gedaan

Op sociale media circuleert een foto van een trouwfeest met een Oekraïense vlag waarbij een nazigroet wordt uitgevoerd. Het blijkt te gaan om een gemanipuleerde foto: de Oekraïense vlag werd toegevoegd. In werkelijkheid zien we een foto uit Rusland van 2016 of eerder.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 2 september deelde iemand een foto op Twitter met als bijschrift ‘Een bruiloft in Oekraïne met de nationale groet. Niets te zien hier.’ (hier gearchiveerd). Op de foto zien we een bruidspaar en omstaanders een Hitlergroet brengen. Het Twitterbericht werd meer dan 2400 keer gedeeld. Het account dat het bericht verspreidde werd daarna geschorst.

Een screenshot van dit Twitterbericht wordt ook gedeeld op Facebook (hier gearchiveerd).

Zien we hier mensen de nazigroet brengen bij een Oekraïense vlag?

We laden de foto op in de zoekmachine TinEye. Die is geschikt om de oudste versie van een foto op te sporen. Zo blijkt dat de oudste versie van de foto al online kwam op 14 juni 2016 of eerder (rood kader). Bovendien zien we dat de foto is bewerkt, want in de oudere versie zien we een zwart-gele vlag en niet de Oekraïense blauw-gele tweekleur.

De gearchiveerde versie van de foto uit 2016 kan u hier vinden. Ook de bewerkte versie met Oekraïense vlag is niet nieuw. Die duikt al sinds 2018 op en ook toen al werd de bewerking ontmaskerd op Twitter en op de Oekraïense nieuwssite Obozrevatel.

De foto is bovendien niet genomen in Oekraïne, maar in de Russische stad Novokoeznetsk in Siberië. Dat achterhaalden verschillende Twittergebruikers en kunnen we ook zelf verifiëren door die stad in Google Streetview te bekijken. De Leninstraat in Novokoeznetsk op Streetview (links) komt overeen met de achtergrond van de foto (rechts).

De Amerikaanse factcheckers van Lead Stories achterhaalden dat de vlag op de oorspronkelijke foto wellicht zwart, geel én wit was, maar die derde kleur is niet zichtbaar doordat er mensen voor staan. Deze vlag was de keizerlijke vlag van het Russische rijk onder keizer Alexander II van 1858 tot 1896.

Kortom, we zien een oude foto uit Novokoeznetsk waarvan de zwart-geel-witte vlag werd bijgekleurd om die te laten doorgaan voor de Oekraïense vlag.

Conclusie Een foto van mensen die de nazigroet brengen bij een Oekraïense vlag zou een ‘bruiloft in Oekraïne’ tonen. De foto dateert van 2016 of ouder en werd bewerkt. Oorspronkelijk was er geen Oekraïense vlag te zien, maar een oude Russische vlag. De foto werd genomen in het Siberische Novokoeznetsk. Het bijschrift bij de gemanipuleerde foto, dat zegt dat het zou gaan om een ‘bruiloft in Oekraïne’, beoordelen we als onwaar.