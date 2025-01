Factcheck: nee, dit is geen militair konvooi dat op weg is naar de Amerikaans-Mexicaanse grens

Online circuleert een video waarin volgens socialemediagebruikers te zien is hoe een konvooi tanks naar de Amerikaans-Mexicaanse grens wordt getransporteerd. Dat zou een gevolg zijn van het aantreden van Donald Trump als Amerikaans president. Maar de video werd in Polen gemaakt, niet in de Verenigde Staten.

Op 23 januari post een X-gebruiker een video waarin een groep tanks te zien is, die verplaatst worden door vrachtwagens. Volgens het bijschrift zijn de tanks op weg naar de Texaanse grens met Mexico: ‘Texas, Trump doet wat hij beloofd heeft, en wel direct. Dicht met die grenzen!’ De tweet wordt ruim 20.500 keer bekeken.

Screenshot X





Op 5 november 2024 werd de Republikein Donald J. Trump voor de tweede keer verkozen als Amerikaans president. Tijdens de campagne herhaalde Trump verschillende malen dat hij de Amerikaanse grenzen zou sluiten en illegale migranten het land uit zou zetten.

Twee dagen na de inauguratie stuurde Trump troepen naar de zuidelijke grens met Mexico. Dat lezen we bij CNN.

Toont deze video inderdaad een konvooi dat op weg is naar de Texaanse grens met Mexico?



Poolse feestdag

We nemen enkele screenshots van de video en laden die op bij Google Lens. We voeren een omgekeerde zoekopdracht uit en komen zo terecht op een factcheck van het Franse persagentschap AFP en eentje van de Duitse factcheckorganisatie Correctiv.

In de factcheck van AFP, die in september 2024, lezen we dat de video al eerder circuleerde, met de stelling dat het om tanks gaat die vanuit Polen naar de Oekraïense grens werden vervoerd. AFP kon achterhalen dat het niet om een militair-strategisch transport gaat, maar om de voorbereidingen voor een militaire parade ter ere van de Poolse Dag van de Strijdkrachten, die jaarlijks op 15 augustus wordt gevierd. Polen herdenkt dan de overwinning van het Poolse leger op de Sovjet-Unie in 1920 in de Slag om Warschau. Dat lezen we in een artikel van de Poolse publieke omroep TVP World.

Correctiv vond ook de plaats waar de video werd opgenomen, namelijk in de straat Czerniakowska in de Poolse hoofdstad Warschau.

Screenshot Correctiv









Conclusie – Online circuleert een video waarin volgens socialemediagebruikers te zien is hoe een konvooi tanks naar de Amerikaans-Mexicaanse grens wordt getransporteerd. Dat zou een gevolg zijn van het aantreden van Donald Trump als Amerikaans president. – Maar de video werd in Polen gemaakt, niet in de VS. – We beoordelen de stelling bij de video dan ook als onwaar.