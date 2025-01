Factcheck: nee, dit is geen jeugdfoto van Britse premier Keir Starmer met sekscrimineel Jimmy Savile

Online circuleert een foto waarop de Britse eerste minister Keir Starmer zou te zien zijn als kind, met aan zijn zijde de voormalige BBC-presentator en seksuele crimineel Jimmy Savile. Maar de jongen op de foto is niet Starmer.

Op 14 januari retweet een Nederlandstalige X-gebruiker een foto waarop de voormalige BBC-presentator en pedofiel Jimmy Savile zou te zien zijn, met voor hem een jonge Keir Starmer, de huidige Britse premier. De originele foto werd gepost door Jim Ferguson, iemand die zichzelf als Brits zakenman omschrijft.



Screenshot X

Zien we hier inderdaad Jimmy Savile en Keir Starmer?



We nemen een screenshot van de afbeelding en voeren met Google Lens een omgekeerde zoekopdracht uit. Zo komen we terecht op de website Rex Features, waar we de originele foto terugvinden.

Screenshot Rex Features

In de beschrijving lezen we dat de foto werd genomen tijdens een bezoek van Savile aan het Avon Tyrrell House in Hampshire. ‘Avon Tyrrell House helpt achtergestelde kinderen’, lezen we nog. We googelen Avon Tyrrell House en komen zo terecht op de website van het gebouw.

Op de tijdlijn van het huis zien we dat het huis en de omringende gebieden ter gebruik geschonken werden aan ‘Youth of the Nation’ en National Association of Girls Clubs and Mixed Clubs, dat nu bgekend staat als UK Youth.

Screenshot Website Avon Tyrrell

Volgens de info op de site werd de foto in 1978 genomen. Premier Starmer was toen 16 jaar oud. Het jongetje op de foto is beduidend jonger. We kunnen ervan uitgaan dat de jongen op de foto iemand anders is.



Starmer onder vuur

De foto komt in de nasleep van een schandaal rond verkrachtingbendes, waar de Britse politiek en media de afgelopen maand opnieuw in de ban van waren, en waarin onder meer Keir Starme onder vuur werd genomen.



Het verhaal kwam nochtans al in 2012 aan de oppervlakte. Toen onderzocht de Britse krant The Times grootschalig seksueel misbruik van honderden jonge meisjes door zogenaamde grooming gangs.



Groepen mannen, meestal van Pakistaanse oorsprong, hadden talloze meisjes uit achtergestelde buurten verleid, gedrogeerd en vervolgens verkracht. Dat misbruik vond onder meer plaats in Britse steden zoals Rotherham, Oldham, Oxford, Rochdale en Telford.



Dat nieuws leidde tot een grootschalig onderzoek, dat uitmondde in het rapport-Jay, genoemd naar onderzoeker Alexis Jay. Zijn rapport concludeerde dat tussen 1997 en 2013 minstens 1400 meisjes seksueel misbruikt werden in Rotherham.

De eerste getuigenissen waren er echter al in 2001, maar die werden door de lokale politie niet serieus genomen.

Elon Musk

Het was X-eigenaar Elon Musk die op 2 januari het verhaal opnieuw aanwakkerde. In onderstaand bericht dat hij op 6 januari op X postte, beschuldigde hij Keir Starmer ervan verantwoordelijk te zijn voor het gebrekkige onderzoek naar de grooming gangs.

Starmer was tussen 2008 en 2013 hoofd van het CPS, een Brits overheidsagentschap dat de taak heeft om criminele feiten in Wales en Engeland te vervolgen.

Negen maanden na zijn benoeming besliste het CPS om enkele leden van een grooming gang in Rochdale niet te vervolgen, nadat enkele advocaten hadden geconcludeerd dat het voornaamste slachtoffer niet betrouwbaar was. Die beslissing werd in 2011 teruggedraaid. Dat lezen we bij Euronews.

Savile

Daarnaast verwijst het bericht ook naar het schandaal rond Jimmy Savile. Savile was een bekende Britse BBC-presentator, bekend van onder meer het muziekprogramma ‘Top of the Pops’. Na zijn dood in oktober 2011 raakte bekend dat de televisiepresentator zich jarenlang schuldig had gemaakt aan misbruik van honderden minderjarige meisjes en jongens, maar ook jonge mannen en vrouwen. Dat lezen we in een artikel van de BBC. Het misbruik begon in de jaren 40, toen Savile een jonge twintiger was, en bleef tot 2009 aanhouden, twee jaar voor zijn dood.

In 2021 stelde toenmalig Brits premier Boris Johnson zijn collega-politicus Keir Starmer, die toen leider was van de Labourpartij, verantwoordelijk voor het niet vervolgen van Savile in 2009. Maar voor die bewering is er geen enkel bewijs, schrijft de BBC.

Conclusie – Online circuleert een foto waarop de Britse eerste minister Keir Starmer zou te zien zijn als kind, met aan zijn zijde de seksuele crimineel Jimmy Savile. Dat klopt niet. De foto toont een andere jongen dan Starmer. De latere Britse premier was al 16 jaar oud toen de foto werd genomen.

– We beoordelen de bewering dat het gaat om Starmer dan ook als onwaar.







Bronnen – In het artikel vindt u de links naar alle gebruikte bronnen – Alle bronnen werden het laatst geraadpleegd op 30 januari 2025.