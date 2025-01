Factcheck: nee, dit is geen foto van Syrische leider en zijn echtgenote

Online circuleert een foto die de nieuwe Syrische leider Ahmed Hussein al-Sharaa en zijn echtgenote zou tonen. Maar dat klopt niet. De foto toont inderdaad Al-Sharaa, maar de vrouw naast hem is de Syrische dichteres Alaa Mustfa.

Op 18 januari retweet een Nederlandstalige Twittergebruiker naar eigen zeggen een foto van de nieuwe leider van Syrië, Ahmed Hussein al-Sharaa, en zijn echtgenote. ‘Gesteund door Hadja Lahbib. En men zeurt over radicalisering bij jongeren. Surrealisme op zijn hoogtepunt’, lezen we in het bijschrift van de foto.

De originele tweet wordt meer dan 1,2 miljoen keer bekeken.

Toont deze foto inderdaad Ahmed Hussein al-Sharaa en zijn echtgenote?

We nemen een screenshot van de foto en laden hem op bij Google Lens. Zo komen we terecht op het Facebookaccount van Alaa Mustfa, een Syrische dichteres. We vinden er dezelfde foto terug, die op 16 januari werd gepost. We vertalen het bijschrift bij de foto.

Daarin lezen we dat de vrouw een twee uur durende ontmoeting had met de leider. Naar eigen zeggen vertegenwoordigde ze een groep Syrische vrouwen.

Ook het Syrische medium Network Moharar, deelde de foto van de ontmoeting op 16 januari, net als het Syrian Arab News Agency.



De gedeelde foto moet gezien worden in de context van de Syrische machtsovername. Op 8 december viel het Syrische regime van de familie Al-Assad na 13 jaar burgeroorlog en 50 jaar heerschappij. Al-Sharaa was een van de centrale leiders in de revolutie. De man heeft een islamistische achtergrond en sloot zich in 2003 aan bij de islamistische terreurbeweging Al Qaida. Hij verbrak de banden in 2016. Eerder ontstond er al controverse over het feit dat Al-Sharaa geen hand gaf aan de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalene Baerbock, toen ze op bezoek was in Syrië.



