Factcheck: nee, dit is geen foto van de kleinste vogel ter wereld

Online circuleert een foto van wat een zunzuncito, het kleinste vogeltje ter wereld, zou zijn. Dat klopt niet. Op de foto zien we een miniatuurbeeldje van een vogel met totaal andere kenmerken. Dat beeldje werd gemaakt door een Bulgaars-Amerikaanse kunstenares.

Op 25 november post een Engelstalige man ‘De kleinste vogel in de wereld is de zunzuncito, ook bekend als de bijenvogel’, lezen we in het bijschrift bij de foto. De foto wordt ruim 22.300 keer geretweet en 196.900 keer geliket (hier gearchiveerd).

Screenshot Twitter

De foto circuleert ook op Facebook (hier en hier gearchiveerd).

Als de foto niet echt zou zijn, is dat geen gevaarlijke desinformatie. Wel lijkt niemand die de foto deelt zich af te vragen of het beeld wel echt is. Dat kan wel een gevaarlijk mechanisme zijn.

Zien we op de foto echt de kleinste vogel ter wereld?

Om te achterhalen of de vogel op de foto de kleinste soort ter wereld is, nemen we een screenshot van de foto en geven we die in op Google Afbeeldingen. Zo komen we terecht op de Instagramaccount van de Bulgaars-Amerikaanse kunstenares Ina Malinik, die miniatuurbeeldjes maakt van dieren en ze online verkoopt. Op 8 juli 2020 postte Malinik de foto van het vogelbeeldje.

Kleinste vogel ter wereld?

De zunzuncito – en niet de zunzunito, zoals er in de Facebookpost staat – is inderdaad de kleinste vogel ter wereld. De bijkolibrie, zoals de vogel ook genoemd wordt, weegt gemiddeld 1,6 gram en is 57 millimeter groot. Het vogeltje komt voor in Cuba, maar wordt met uitsterven bedreigd. Met het vogelbeeldje van de Bulgaars-Amerikaanse kunstenaar zijn er nauwelijks uiterlijk overeenkomsten, zo blijkt.

De Zunzuncito

Het beeld duikt af en toe opnieuw online op. Onder meer de persagentschappen Reuters en AFP schreven eerder een factcheck over de foto, met deskundig commentaar van ornithologen. Onjuiste foto’s van de zunzuncito werden op sociale media ook al als aprilgrap gebruikt.

Conclusie Online circuleert een foto van wat een zunzuncito, het kleinste vogeltje ter wereld, zou zijn. Dat klopt niet. De vogel op de foto vertoont geen uiterlijke overeenkomsten met de zunzuncito. Het is trouwens geen echte vogel maar een miniatuurbeeldje, gemaakt door een Bulgaars-Amerikaanse kunstenares. We beoordelen de bewering dan ook als onwaar.