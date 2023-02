Factcheck: nee, dit is geen brand ‘in een van de grootste Europese chemiefabrieken’, maar een brandende salamifabriek

Op Twitter circuleert een video van een brand in Verona. Het zou gaan om ‘een van de grootste chemiefabrieken van Europa’ die in lichterlaaie staat. Dat klopt niet. We zien de recente brand van een salamifabriek in Italië.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 19 februari deelt Willem Engel, voorman van het Nederlands platform Viruswaarheid, op Twitter een video (hier gearchiveerd) met als bijschrift ‘Opmerkelijk, overal rampen. Tegenwoordig moeten we het false flags noemen tot het tegendeel bewezen is.’

De video die hij deelt, toont een grote brand. Hoewel Engel in zijn eigen bijschrift voorzichtig is over wat we zien, is de tekst in de tweet die hij deelt niet mis te verstaan: ‘In Verona Italië brandt een van de grootste chemiefabrieken van Europa.’ In minder dan 24 uur werd de video al meer dan 22.000 keer bekeken. De tweet van Engel bereikte al 41.000 mensen.

Klopt het dat we een recente brand zien in een chemiefabriek in het Italiaanse Verona?

Op een brandend gebouw in de video zien we het opschrift ‘Coati’ (links). Met die info googelen we naar nieuws (rechts) en zo komen we uit bij twee artikelen op Italiaanse nieuwssites (rode kaders).

Volgens de lokale krant Verona Oggi (hier gearchiveerd) vond ‘op donderdag 9 februari een verwoestende brand plaats in een hangar van de Coati-salamifabriek in Arbizzano. Arbizzano is een dorp in de gemeente Negrar di Valpolicella, regio Verona.

We zoeken naar oudere berichten over Coati en die gemeente om het adres van de getroffen fabriek te achterhalen.

Op de site van ‘salamifabriek Coati’ (salumificiocoati.it) vinden we het adres van de fabriek (rood kader).

Als we dat adres, Via Leonardo Da Vinci 5, ingeven in Google Streetview (rood kader, links), blijkt die locatie overeen te komen met visuele kenmerken in de video van de brand (rechts).

Over de brand is breed bericht in Italiaanse media zoals Sky, Verona Sera en Rai. Burgers werden opgeroepen om ramen en deuren gesloten te houden. Volgens lokale krant Verona Sera is de situatie op het vlak van gezondheid geruststellend: ‘Tot op heden hebben de bevoegde instanties gerapporteerd dat de luchtkwaliteitsparameters zich hebben hersteld op de waarden die in de hele Po-vallei zijn geregistreerd. Wat de watersituatie betreft, bevestigen de tests van Arpav, Ulss en Acque Veronesi dat het grondwater momenteel geen afwijkingen of problemen vertoont.’

De brandweer is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van de verwoestende brand. In alle berichtgeving wordt verwezen naar de salamifabriek Coati. Nergens wordt er melding gemaakt van een chemiefabriek.

Bij de brand raakte één arbeider ernstig gewond. Dat een brand zonder overlijdens of grotere impact in Italië niet in de Vlaamse pers raakt, is niet verwonderlijk.

Conclusie De video op Twitter toont een recente brand in het Italiaanse Verona. Het gaat echter niet om ‘een van de grootste chemiefabrieken van Europa’ die in lichterlaaie staat, maar om de salamifabriek Coati in Arbizzano. Volgens verschillende media brak daar op 9 februari 2023 een brand uit. We beoordelen het bijschrift bij de video als onwaar.