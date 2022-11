Factcheck: nee, dit filmpje toont geen ‘live fraude’ bij de Amerikaanse midterms

Op sociale media circuleert een filmpje waarin zou te zien zijn hoe een medewerker van een Amerikaans stembureau bij de tussentijdse verkiezingen live op TV stembiljetten zou aanpassen. Dat is niet het geval. Wat we zien is hoe de man, geheel volgens de wettelijk vereiste procedure, de achterkant van de stembiljetten parafeert alvorens die aan de kiezers worden overhandigd.

Op 9 november plaatst een Nederlandstalige twitteraar een filmpje online met het bijschrift ‘Live TV-fraude. Het kan allemaal.’ Het filmpje gaat viraal en doet ook de ronde op Facebook, met een soortgelijke claim erbij.

In de video, die 25 seconden duurt en al meer dan 305.000 keer is bekeken, zien we een fragment uit The Faulkner Focus, een show op Fox News, over de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, die werden gehouden op 8 november 2022.

Terwijl de reporter verslag uitbrengt over het verloop van de stembusgang, horen we in een voice-over een Engelstalige mannenstem die de beelden becommentarieert: ‘Wat doet de man, wat doet hij met de stembiljetten, live op Fox?’

We zien op de beelden een man met mondmasker die in een stembureau aan een tafel zit met voor hem een stapel verkiezingsbiljetten. Hij doorbladert de stapel terwijl hij op ieder document met een pen een aantekening lijkt te maken.

Volgens de tweet en de Facebookposts is de man voor het oog van de camera bezig met het aanpassen of vervalsen van de stembiljetten. Dat klopt niet. Wat de man doet is volledig in lijn met de normale verwerkingsprocedure van de stembiljetten, zo blijkt uit een tweet van Naomi Knowles, die werkt voor News 3 Now, het lokale CBS-TV-station in Madison.

Knowles verwijst naar de verklaring van districtssecretaris Scott Mc Donell op de regionale TV-zender. De uitzending is niet te bekijken vanuit Europa, maar Mc Donell legde ook aan CNN uit dat wat we de man in de video zien doen gewoon onderdeel is van de wettelijke procedure van de staat Wisconsin – in de Verenigde Staten heeft elke staat zijn eigen kieswetgeving.

Mc Donell, die de beelden heeft bestudeerd, vertelde aan CNN dat we in de video een medewerker van het stembureau zien die de achterkant van de stembiljetten parafeert vooraleer ze aan de kiezers worden overhandigd. ‘Die procedure is door de wet voorgeschreven en maakt deel uit van het ‘check and balance proces’, schreef McDonell in een e-mail aan CNN. Iedere stembrief moet ook door een tweede medewerker worden geparafeerd, zodat duidelijk is dat twee mensen het blanco stembiljet hebben gezien voor het aan de kiezer wordt overhandigd. ‘Dat moet bovendien in het openbaar gebeuren’, voegde Mc Donell nog toe.

Aan de Amerikaanse factcheckers van AP News bevestigde Barry Burden, professor politieke wetenschappen aan de University of Wisconsin-Madison, dat we in de video de standaardprocedure zien die medewerkers van de stembureaus moeten respecteren volgens de verkiezingswetgeving van Wisconsin. Die wet schrijft voor dat, in de stembureaus waar op papier wordt gestemd, ‘twee medewerkers hun initialen moeten aanbrengen op de achterzijde van ieder stembiljet dat wordt overhandigd aan iedere kiezer bij het binnenkomen in het stemlokaal.’

Conclusie Op sociale media circuleert een filmpje waarin zou te zien zijn hoe een medewerker van een stembureau in Madison, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Wisconsin, live op TV stembiljetten zou aanpassen. Dat is niet het geval. Wat we zien is hoe de man, geheel volgens de wettelijk vereiste procedure, de achterkant van de stembiljetten parafeert vooraleer die aan de kiezers worden overhandigd. We beoordelen de claim bij de video daarom als onwaar.