Factcheck: nee, dit filmpje toont geen Joodse kinderen in Palestijnse kooien

Op sociale media circuleert een video waarin Israëlische kinderen te zien zouden zijn die opgesloten zijn in Palestijnse kooien. Dat klopt niet. De video werd enkele dagen voor het uitbreken van het huidige conflict online gepost. Het gaat ook niet om Joodse kinderen, verduidelijkte de man die de video uploadde in een opvolgende video.

Op 9 oktober post een Nederlandstalige Twittergebruiker een filmpje waarin kinderen opgesloten in kooien te zien zijn. ‘Joodse onschuldige kinderen en baby’s worden gescheiden van hun ouders en opgesloten in dierenkooien… in de naam van Allah’, lezen we in de tweet (hier gearchiveerd).

Onder de naam Operatie al-Aqsa Zondvloed begon de Palestijnse extremistische groepering Hamas op 7 oktober een verrassingsaanval op Israëlische doelwitten. Vanuit de Gazastrook vuurde de organisatie duizenden raketten af. Hamasstrijders trokken tegelijk ook kibboetsen binnen, waarbij ze massale slachtpartijen aanrichtten. Ze vielen ook binnen op een Israëlisch muziekfestival, Nature Party, dat plaatsvond in de Negev-woestijn, dicht bij Gaza. Dat lezen we in een artikel van het persagentschap Reuters. Op zondag 8 oktober reageerde Israël met bombardementen op Gaza. Momenteel bereidt Israël een grondoffensief in Gaza voor.

Aan Israëlische zijde zijn ondertussen meer dan 1300 doden gevallen. 2700 Israëliërs zijn gewond geraakt. Dat zegt het Israëlische leger. In Gaza zijn er 1500 doden te betreuren en 6000 gewonden geteld. Dat lezen we op de website van Reuters. De Verenigde Naties schatten dat er zo’n 400.000 mensen in Gaza op de vlucht zijn.

Zien we inderdaad Israëlische kinderen opgesloten in Palestijnse kooien?

We nemen enkele screenshots van de video en laden die op bij Google Afbeeldingen. Zo komen we terecht op het Twitterprofiel van de Israëlische factcheckers van FakeReporter.

ATTENTION: The video which claims to show the abducted Israeli kids in cages in Gaza is FALSE. These are NOT Israeli children, and the video was posted more than four days ago – before the current war.

Please do not spread this false and harmful video.



Follow us for more… pic.twitter.com/KmiVg5SxEW — פייק ריפורטר | FakeReporter (@FakeReporter) October 8, 2023

In de status lezen we het volgende: ‘Opgelet: De video die beweert de ontvoerde Israëlische kinderen in kooien in Gaza te tonen is VALS. Dit zijn geen Israëlische kinderen en de video is meer dan vier dagen geleden geplaatst – vóór de huidige oorlog. Verspreid deze valse en schadelijke video alsjeblieft niet.’ De originele video, die op TikTok werd gepost, werd ondertussen verwijderd.

In de factcheck van Snopes lezen we dat het TikTok-account weer toegankelijk werd. In een nieuwe video erkende de TikTok-gebruiker dat de video inderdaad enkele dagen voor het uitbreken van de oorlog is opgenomen.

We transcriberen de video met MyGoodTape en vertalen de Arabische tekst met Google Translate. In de video zegt de man dat de kinderen in de video geen ‘zionistische kinderen zijn’ en dat de video gemaakt werd voor de escalatie. De man verduidelijkte ook dat de kinderen familieleden zijn.

Screenshot Google Translate

Conclusie Op sociale media circuleert een video waarin Israëlische kinderen te zien zouden zijn die opgesloten zijn in Palestijnse kooien. Dat klopt niet. De video werd enkele dagen voor het uitbreken van het huidige conflict online gepost. Het gaat niet om Joodse kinderen, verduidelijkte de man die de video uploadde in een opvolgende video en zijn familieleden van de man. We beoordelen de bewering dan ook als onwaar.