Factcheck: nee, deze video werd niet gemaakt tijdens de huidige rellen in Frankrijk

Online circuleert een video waarin auto’s uit een appartementsgebouw vallen. Volgens socialemediagebruikers zou de video tijdens de recente rellen in Frankrijk gemaakt zijn. Dat klopt niet. De video werd in 2016 in de Amerikaanse stad Cleveland gemaakt en toont de opnames van de film Fast & Furious 8.

Op 1 juli posten twee Nederlandstalige Telegramkanalen een video die opgenomen zou zijn tijdens de recente rellen in Frankrijk. In de video, die zeven seconden duurt, zien we vier auto’s uit een appartementsgebouw vallen, waarna ze op straat in brand vliegen. ‘Dit is niet Syrië, Irak of Afghanistan. Dit is Frankrijk waar immigranten auto’s uit parkeergarages duwen’, lezen we in het bijschrift.

In Frankrijk is het al dagenlang onrustig. Op 27 juni schoot een politieagent de zeventienjarige Nahel M. dood tijdens een verkeerscontrole. Daarop braken in verschillende Franse steden rellen uit, die gepaard gingen met de plundering en vernieling van winkels, openbare gebouwen en auto’s. Beelden van de protesten overspoelen ook het internet.

Klopt het dat deze beelden in Frankrijk werden gemaakt?



We downloaden de video en laden die op bij beeldanalysetool Invid. We nemen enkele screenshots en laden die vervolgens op bij Google Afbeeldingen voor een omgekeerde zoekopdracht. Zo komen we terecht op een nieuwsfragment uit 2016 van de Amerikaanse nieuwszender Fox News.

In het onderschrift bij de video lezen we ‘Het regent auto’s! Fast 8 filmt scènes in Cleveland’. De video werd volgens Fox News gemaakt tijdens de opnames van de film ‘The Fast and the Furious 8’. De beelden hebben dus niets te maken met de rellen in Frankrijk. In onderstaande video is de bewuste scène te zien, vanaf 2:22.

Conclusie Online circuleert een video waarin auto’s uit een appartementsgebouw vallen. Volgens socialemediagebruikers zou de video tijdens de recente rellen in Frankrijk gemaakt zijn. Dat klopt niet. De video werd in 2016 in de Amerikaanse stad Cleveland gemaakt tijdens de opnames van de film Fast & Furious 8. We beoordelen de stelling dan ook als onwaar.

