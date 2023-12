Factcheck: nee, deze video van een Israëlische bulldozer die een weg vernietigt, werd niet gemaakt tijdens huidig conflict tussen Israël en Palestina

Op sociale media circuleert een video waarin een Israëlische bulldozer een weg vernietigt. Socialemediagebruikers geloven dat de beelden een link hebben met de huidige oorlog in Gaza, maar dat klopt niet. De beelden zijn gemaakt in december 2021. Ze werden online gepost door de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’tselem.

Op 11 december retweet Jeff Hoeyberghs een video waarin te zien zou zijn hoe een bulldozer van het Israëlische leger een weg vernietigt. ‘Ze zitten achter de olie aan…’, schrijft Hoeyberghs bij de video. ‘De zionisten vernietigen letterlijk alles zo dat het onleefbaar wordt’, lezen we in de originele tweet. De beelden circuleren ook op Facebook.

De beelden worden ruim 5 miljoen keer bekeken en 44.000 keer geretweet. Een Nederlandstalige man die de beelden herpost, schrijft het volgende bij de video: ‘Moet je maar geen genocide beginnen. En deze straf is nog te licht.’

B’tselem

Zien we hier recente beelden?

We nemen enkele screenshots van de beelden en komen zo terecht op het YouTube-account van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’tselem. De organisatie werd in 1989 opgericht door een groep Israëlische academici, advocaten, journalisten en politici. B’tselem documenteert en publiceert mensenrechtenschendingen in door Israël bezette gebieden zoals de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook. De organisatie postte de video op 16 juni 2021.



In het bijschrift geeft B’Tselem meer uitleg over de video. We lezen dat de beelden op 9 juni 2021 werden gemaakt. Israëlische soldaten trokken naar Masafer Yatta, in Zuid-Hebron op de Westelijke Jordaanoever. Daar hebben ze een stuk weg vernietigd die naar de gemeenschap She’b al-Batum leidt, net als een andere weg die leidt naar Khirbet al-Mufaqarah. Beide gemeenschappen zijn Palestijns. De soldaten vernielden ook een waterleiding van de Palestijnse gemeenschap al-Fakhit. Een jaar eerder had het Israëlische leger de wegen naar She’b al-Batum al geblokkeerd.

‘Het blokkeren van wegen en het vernietigen van waterleidingen maakt deel uit van Israëls routinematige pesterijen van Palestijnse gemeenschappen in de heuvels van Zuid-Hebron, en in Masafer Yatta in het bijzonder, in een poging om hen uit het gebied en huizen te verdrijven’, lezen we in het bijschrift. De organisatie publiceerde op haar website ook een artikel over de geschiedenis van Masafer Yatta.

