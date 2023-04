Factcheck: nee, deze video van achtergelaten afval werd niet in België opgenomen

Online circuleert een video waarin rondslingerend afval te zien is, dat door migranten na een voedselbedeling achtergelaten zou zijn. Volgens de socialemediagebruiker die de video postte zouden de beelden in België gemaakt zijn. Dat klopt niet. De video werd drie jaar geleden gemaakt, in de Parijse wijk Porte d’Aubervilliers.

Op 11 april post een Belgische man een video op zijn Facebookaccount. In de video is een industrieterrein vol met afval te zien (hier gearchiveerd). We horen een Franstalige man de scène becommentariëren, terwijl hij het rondslingerende afval filmt. ‘Hier een kleine video van zondagochtend’, horen we de man zeggen. ‘Walgelijke mensen, die alles achterlaten. De vuilnisbakken staan daar, maar die zijn leeg.’ Volgens de man is het afval het gevolg van een voedselbedeling.

Screenshot Facebook

In het bijschrift staat te lezen: ‘Hier zo mannekes, onze ‘Vivaldi-immigrantenpareltjes’ hebben hun zondags eten alweer gratis gekregen en voilà het resultaat… Die doen hier dus echt zoals ze thuis doen!’ Door naar de Vivaldi-regering te verwijzen, suggereert de Facebookgebruiker dat het om een Belgische video gaat.

Klopt dat?

We nemen enkele screenshots en laden die op in Google Lens. Zo komen we op een tweet terecht, gepost op 24 mei 2020, een zondag. De Vivaldi-regering, onder leiding van premier Alexander De Croo (Open VLD), legde pas op 1 oktober 2020 de eed af, dus het is al uitgesloten dat de video tijdens de huidige regeringsperiode werd gemaakt. Opvallend is dat de Parijse burgemeester Anne Hidalgo getagd is in de tweet, samen met andere lokale Parijse politici.

In een van de commentaren onder de tweet lezen we dat de video gemaakt is in Porte d’Aubervilliers, een Parijse wijk. We surfen naar Google Maps en tikken de plaatsnaam in. Zo kunnen we enkele visuele elementen vergelijken in de video met de beelden van Google Streetview.

Op seconde 17 van de video zien we een uithangbord met ‘cap 18’ op verschijnen.

Screenshot Facebook

Op seconde 25 zien we een groot gebouw, deels in het rood en blauw gekleurd.

Screenshot Facebook

Op Google Streetview tikken we ‘cap 18 porte d’aubervilliers’ in en gaan op wandel in Google Streetview. Op een bepaald punt zien we het Cap 18-uithangbord terug, net als de afrastering die ook in beeld komt wanneer de camera Cap 18 passeert.

Screenshot Google Streetview

Als we de overkant van de straat filmen, zien we eveneens het grote wit-blauw-rode gebouw.

Screenshot Google Streetview

We kunnen dus met zekerheid zeggen dat de video niet in België werd opgenomen.

We googelen ‘Porte d’Aubervilliers distribution alimentaire’ en komen zo bij een overzicht van verschillende plaatsen in Parijs waar voedselbedelingen plaatsvinden. We zoeken naar ‘Porte d’Aubervilliers’, en lezen in de beschrijving dat het collectief Solidarité Migrants Wilson inderdaad een voedselbedeling organiseert vlakbij Cap 18.

Screenshot Website Solinum

Op hun Facebookpagina lezen we dat de organisatie ‘voedsel, informatie en menselijke warmte verstrekt aan migranten en daklozen’. Er zijn voedselbedelingen op dinsdag-, woensdag- en zaterdagochtend. Dat het afval inderdaad afkomstig is van mensen die naar de voedselbedeling waren gekomen, konden we niet nagaan.

Conclusie Online circuleert een video waarin rondslingerend afval te zien is, dat door migranten na een voedselbedeling achtergelaten zou zijn. Volgens de socialemediagebruiker die de video postte zou de video opgenomen zijn in België. Dat klopt niet. De video werd drie jaar geleden in Parijs gemaakt. We beoordelen de bewering dat het gaat om een Belgische video dan ook als onwaar.