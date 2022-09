Factcheck: nee, deze video toont geen vluchtelingenstroom van Turkije naar Duitsland in 2022

Online circuleert een video van wat een karavaan met Syrische vluchtelingen zou zijn die op dit moment vanuit Turkije op weg zou zijn naar Duitsland. Het gaat echter om oude beelden. De video werd gemaakt in oktober 2015 aan de Sloveens-Kroatische grens.

Op Twitter en Facebook circuleert een video van wat een karavaan van 40.000 Syrische vluchtelingen zou zijn. De karavaan zou vanuit Turkije op weg zijn richting Duitsland (hier en hier gearchiveerd). In een tweet lezen we: “Konvooi van licht”, bestaande uit 40.000 vluchtelingen die in Turkije waren, begon zijn mars richting Duitsland’.

Tonen deze beelden inderdaad een recente vluchtelingenkaravaan?

We nemen enkele screenshots van de video en geven die in op Google Afbeeldingen. Zo komen we terecht op een YouTube-video van de Britse krant The Guardian. De video is een langere versie van de video die op sociale media is gepost. De beelden uit de Facebookvideo beginnen rond seconde negen.



In de beschrijving lezen we dat de luchtbeelden aan de Sloveens-Kroatische grens werden gemaakt. De video werd op 26 oktober 2015 opgeladen.

De video werd ook gepubliceerd op de website van The Guardian. Het gaat dus niet om recente beelden.

‘Konvooi van licht’

Bestaat er zoiets als het ‘Convoy of light’? Op Infomigrants, een website met migratienieuws, lezen we in een artikel van 12 september dat Syrische migranten in Turkije van plan zouden zijn om een karavaan te vormen en zo naar de EU af te zakken. Infomigrants baseert zich op een bericht van het Franse persbureau AFP. De Syriërs klagen over de discriminatie en het racisme die ze in Turkije ervaren. Volgens een van de organisatoren van het konvooi zou de Telegrampagina van het konvooi al 70.000 volgers hebben. Wanneer het konvooi zou vertrekken, is niet duidelijk: ‘We zullen ons vertrek aankondigen wanneer de tijd gekomen is’, verklaarde een van de organisatoren aan AFP. Het bericht van AFP werd ook overgenomen door de Franse krant Le Figaro, nieuwswebsite Mediapart en Radio France Internationale.

Conclusie Online circuleert een video van wat een karavaan vluchtelingen zou zijn die op dit moment vanuit Turkije op weg zou zijn naar Duitsland. Het gaat echter om oude beelden. De video werd gemaakt in oktober 2015 en toont een vluchtelingenkaravaan aan de Sloveens-Kroatische grens. We beoordelen de bewering dat het om recente beelden gaat dan ook als onwaar.