Factcheck: nee, deze video toont geen schip dat aangevallen werd door Houthi’s

Online circuleert een video waarin een Amerikaans schip te zien zou zijn dat door de Houthi’s, een Jemenitische rebellengroepering, zou zijn aangevallen. Dat klopt niet. Het gaat om oud beeldmateriaal, en toont een Amerikaans schip dat op 17 juni 2017 voor de kust van Japan met een ander containerschip in aanvaring kwam.

Op 11 december post een Nederlandstalige Twittergebruiker een video waarin een zwaar beschadigd schip te zien is. We zien ook een gewonde die door een helikopter wordt geëvacueerd. Volgens de socialemediagebruiker zien we een Amerikaans oorlogsschip. ‘Een van de Amerikaanse oorlogsschepen die een doelwit was van de Jemenitische strijdkrachten in de Rode Zee’, lezen we in de videobeschrijving.

Sinds november 2023 vallen de Houthi’s, een Jemenitische gewapende groepering die delen van Jemen controleert, met de regelmaat van de klok schepen in de Rode Zee aan met raketten en drones. Ze viseren daarbij naar eigen zeggen schepen uit landen die bondgenoten zijn van Israël of schepen die op weg zijn naar Israëlische havens. Ze zouden dit doen als reactie op de Israëlische bombardementen in Gaza. Als tegenreactie voeren de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk bombardementen uit op de militaire bases van de Houthi’s.

Klopt het dat het hier gaat om een Amerikaans oorlogsschip dat aangevallen werd door de Houthi’s?

We nemen enkele screenshots van de video en laden die op bij Google Lens. Zo komen we terecht op een artikel van BBC, gepubliceerd op 17 juni 2017. In het stuk lezen we dat het gaat om de USS Fitzgerald, een Amerikaans gevechtsschip. Op 104 kilometer van de kust van de Japanse stad Yokosuka kwam het schip in aanvaring met een containerschip. Tijdens de aanvaring raakten 7 mariniers vermist. Ze werden later dood teruggevonden.

Conclusie – Online circuleert een video waarin een Amerikaans schip te zien zou zijn dat door de Houthi’s, een Jemenitische rebellengroepering, zou zijn aangevallen. Dat klopt niet.

– Het gaat om oud beeldmateriaal, en toont een Amerikaans schip dat op 17 juni 2017 voor de kust van Japan met een ander containerschip in aanvaring kwam.

– De stelling dat het schip door de Houthi’s zou zijn aangevallen, beoordelen we dan ook als onwaar.