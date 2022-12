Factcheck: nee, deze video toont geen recente diefstal van fietsen uit een Brusselse sportwinkel

Op Facebook circuleert een video van mensen die fietsen stelen uit een Decathlon-sportwinkel. De beelden worden in verband gebracht met de recente rellen in Brussel na overwinningen van Marokko op het wereldkampioenschap voetbal. Dat is onterecht. De beelden zijn in de Spaanse stad Barcelona gemaakt en dateren van 2020.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 12 december deelt een Vlaamse man een video op Facebook (hier gearchiveerd) van mensen die de deur van een Decathlon-winkel inbeuken en vervolgens fietsen stelen. Het bijschrift bij de video luidt: ‘Dit wordt buiten de pers gehouden. Ik hoop dat ze er terug mee naar Marokko fietsen.’ De video werd in minder dan 20 uur tijd 87 keer gedeeld. 11.200 mensen zagen de video op hun tijdlijn passeren.

In de commentaren onder de video wordt verbouwereerd gereageerd. De media die de video ‘doodzwijgen’ zijn ‘laffe honden’. Anderen brengen de video in verband met ‘feestvierders’. Volgens degene die de video online plaatste zien we de Decathlon in Brussel. De video wordt dus geassocieerd met recente rellen in Brussel.

Zien we een recente diefstal in Brussel en verzwijgt de pers dit?

De kwaliteit van de video is niet zo goed en toont weinig visuele aanwijzingen, behalve het Decathlon-filiaal. Die sportwinkelketen heeft echter 1747 filialen wereldwijd volgens de website van de keten.

In de video horen we geschreeuw. Zo horen we op 0:53 ‘a casa’ wat Spaans is voor ‘huiswaarts’. Dit doet vermoeden dat de video mogelijk in Spanje werd opgenomen. We googelen met deze hypothese: bikes stolen from Decathlon Spain.

Het eerste zoekresultaat toont een video op YouTube. We zien dezelfde beelden in iets betere kwaliteit (links) dan in de Facebookvideo (rechts).

De video op YouTube werd opgeladen op 31 oktober 2020 (rood kader). De beelden dateren dus zeker van die datum of eerder. Volgens het bijschrift zouden we een Decathlon-winkel in Barcelona zien en werd de winkel bestolen tijdens anticoronamaatregelenprotest.

We zoeken naar foto’s van Decathlon-winkels in Barcelona. Twee foto’s lijken op de winkel in de video. Het zou gaan om de sportwinkel met als adres Canuda, 12-22, 08002 Barcelona.

Als we dat adres ingeven in Google Streetview (links) blijkt dat visuele kenmerken overeenkomen met elementen in de video (rechts): een straatlantaarn (gele kaders), een putdeksel (rode kaders) en de tegels aan de ingang van de winkel (groene kaders) komen overeen.

De video dateert dus van 2020 en de getoonde gebeurtenissen spelen zich in Barcelona af, niet Brussel. Dat deze diefstal niet recent verscheen in Vlaamse media, is daarom niet verwonderlijk.

Werden de feiten destijds doodgezwegen in Spanje?

Nee, we vinden onder andere artikels van La Vanguardia, Metrópoli Abierta, 20 Minutos en Verificar over de diefstal in de video. Al deze artikels situeren de beelden op 30 oktober 2020 in Barcelona, toen er rellen uitbraken na een anticoronamaatregelenprotest.

Volgens de factcheckorganisatie Verificat werden er die nacht door de Catalaanse politiemacht Mossos d’Esquadra zestien mensen gearresteerd. De meerderheid hadden de Spaanse nationaliteit, er waren twee Marokkaanse staatsburgers bij, een Italiaan en een Kroaat. Of zij de mensen zijn die we zien in de video, is niet duidelijk.

Conclusie Een video circuleert van een diefstal uit een ‘Decathlon in Brussel’. De beelden zouden ‘buiten de pers’ worden gehouden. De video dateert van 30 oktober 2020 en we zien een diefstal uit een sportwinkel in Barcelona. Daarover werd ruim bericht in de Spaanse media. We beoordelen het bijschrift bij de video dus als onwaar.