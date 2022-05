Factcheck: nee, deze video toont geen opnames van een anti-Israëlische propagandavideo

Online circuleert een video waarin we de opnames zouden zien van een Palestijnse propagandavideo die Israel in een slecht daglicht zou willen stellen. Dat klopt niet. Het gaat om een achter-de-schermenvideo, gemaakt tijdens opnames voor de Palestijnse kortfilm Empty Place. Regisseur Awni Eshtaiwe baseerde zich voor de film op waargebeurde feiten.

Op Telegram, Twitter en Facebook circuleert een video waarin een jongen op de grond ligt, met een plas bloed naast hem (hier, hier en hier gearchiveerd). Zijn been is geplooid. Rond hem zien we verschillende mensen die deel lijken uit te maken van een filmploeg en de jongen aanwijzingen geven over zijn lichaamshouding. We zien ook enkele camera’s.

Screenshot TikTokvideo

In het bijschrift op Telegram lezen we het volgende:

Screenshot Telegram

De post stelt dat we in de video de opnames zien van een zogenaamde ‘Pallywoodproductie’, een Palestijnse propagandavideo. De term Pallywood, een samentrekking van Palestina en Hollywood, kent zijn origine in de gelijknamige kortfilm van de Amerikaan Richard Landes. Pallywood refereert aan de bewering dat veel Palestijnse (online) video’s van Israëlisch geweld op Palestijnen fictief zouden zijn en door Palestijnse filmmakers zouden zijn geënsceneerd. Vervolgens zouden die propagandavideo’s via online en reguliere media verspreid worden, om zo sympathie te winnen voor de Palestijnse zaak en Israël in een slecht daglicht te stellen.

Ook andere posts met de video claimen dat het gaat om opnames van zo’n propagandavideo. ‘Pallywood op z’n best. Palestijnen vervalsen scènes waarin een kind is beschoten door Israëlische soldaten. Ik wou dat ze al deze middelen besteedden om vrede te bevorderen in plaats van propaganda’, lezen we in een Facebookpost (hier gearchiveerd).

Screenshot Facebookvideo

Wat zien we nu in de video?

De video van de jongen op de grond met zijn geplooide been komt van TikTok. De naam van het account dat de video postte, werd doorstreept. Op Facebook vinden we een versie waarop de naam niet doorstreept is. We surfen naar het TikTok-account @mohamadawawdeh938 en vinden de originele video terug (hier gearchiveerd).

Screenshot Tiktokvideo

We vinden op het account ook een andere video van dezelfde scène maar opgenomen vanuit een ander standpunt. Met Google Translate vertalen we het Arabische bijschrift dat verwijst naar ‘het kind Ahmed Manasra’.

Screenshot Google Translate

Wie is Ahmed Manasra?

Manasra blijkt een jongen te zijn die in 2015 werd aangereden door een Israëlische soldaat. Samen met zijn neef Hassan Khalid Manasra zou Ahmed Manasra kort daarvoor een Israëlische veiligheidsagent en een dertienjarige jongen hebben neergestoken. In de achtervolging werd Hassan doodgeschoten en Ahmed aangereden. De familie van beide jongens heeft altijd ontkend dat de jongens iets met de steekpartij te maken zouden hebben. Een video die kort na de aanrijding werd opgenomen en algauw begon te circuleren op sociale media, toont de jongen die gewond op de straat ligt. Onder meer Al Jazeera en de Amerikaanse nieuwszender CBS brachten het nieuws.

Als we de naam Ahmed Manasra googelen met ‘film’ erbij, dan zien we dat de Palestijnse regisseur Awni Eshtaiwe recent een kortfilm getiteld Empty Place heeft gedraaid, gebaseerd op het incident. De regisseur bevestigde ondertussen aan Reuters en de factcheckers van France24 dat de TikTok-video inderdaad in april tijdens de filmopnames werd gemaakt. De scène die werd opgenomen in de video, zien we terug in de trailer van de film (vanaf 1:09).

Conclusie

Online circuleert een video waarin we de opnames zouden zien van een Palestijnse propagandavideo. Dat klopt niet. Het gaat om een achter-de-schermenvideo, gemaakt tijdens opnames voor de Palestijnse kortfilm Empty Place. We beoordelen het bijschrift bij de video dan ook als onwaar.



