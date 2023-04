Factcheck: nee, deze video toont geen ontploffing van een elektrische auto

Op sociale media circuleert een video van wat een ontploffing van een elektrische wagen zou zijn. Dat klopt niet. De auto die in de video ontploft, reed op gas. Opgelet: deze factcheck bevat gruwelijke beelden.

Op 29 maart deelt een Twittergebruiker een video van ontploffende auto in een tankstation. Door de ontploffing vliegen er auto-onderdelen door de lucht. Een van die onderdelen raakt een man, die onmiddellijk neerzijgt. Volgens de Twittergebruiker zou het ontplofte voertuig een elektrische auto zijn (hier gearchiveerd). ‘Elektrische auto: veilig, effectief en vooral goed voor het milieu. Even opladen en dan…’, lezen we in het bijschrift.

Screenshot Twitter

De video wordt 31.700 keer bekeken. De video wordt ook door andere Facebook– en Telegramgebruikers gedeeld. Ook anderstalige Twittergebruikers delen de video met de claim dat het om een elektrische auto gaat (hier gearchiveerd).

Waar komt de video vandaan?

We nemen enkele screenshots van de video. We laden de screenshots op bij Google Afbeelding en komen zo uit bij een bericht op het Russische sociale medium VKontakte. In de post, die op 28 februari werd gedeeld, lezen we dat de ontploffing plaatsvond in een tankstation in de Oezbeekse stad Samarkand. De auto, een Daewoo Nexia, werd er volgetankt met CNG, wat staat voor ‘Compressed Natural Gas’ (‘samengedrukt gas’). CNG bestaat voornamelijk uit methaan, het voornaamste onderdeel van aardgas. Tijdens het tanken liep er echter iets mis en ontplofte een van de gasflessen. Daardoor vloog de tank uit de wagen, botste die tegen een muur en raakte vervolgens een medewerker die aan de ontploffing wilde ontsnappen. De man was op slag dood.

Screenshot VKontakte

Als we ‘Uzbekistan cng samarkand’ googelen, vinden we een artikel op de Oezbeekse nieuwssite Daryo. Volgens het artikel vond de ontploffing op 25 februari plaats, in de Bedil Straat in Samarkand. Het artikel vermeldt een Facebookbericht van de autoriteiten van Samarkand, waarin die oproepen tot het respecteren van de veiligheidsvereisten voor het gebruik van gasflessen in de auto. In dat bericht is een foto te zien van de ontplofte tank, waarop duidelijk ‘CNG’ te lezen staat.

Samarqand shahrida “NEKSIYA 3'' avtomobiliga o‘rnatilgan gaz ballonida yorilish sodir bo‘ldi Bugun, 25-fevral kuni… Posted by Samarqand viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi on Saturday, February 25, 2023

Ook de Oezbeekse krant Xabar publiceerde op 25 februari een artikel over de ontploffing.

Conclusie Op sociale media circuleert een video van wat een ontploffing van een elektrische auto zou zijn. Dat klopt niet. De auto die in de video ontploft, reed op gas. We beoordelen de bewering dat het om een elektrische auto gaat dan ook als onwaar.