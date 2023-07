Factcheck: nee, deze video toont geen manifestatie in Nanterre ter nagedachtenis van doodgeschoten jongen

Online circuleert een video die een manifestatie zou tonen ter nagedachtenis van de gedode Franse jongen Nahel. Dat klopt niet. De video is in Mexico-Stad gemaakt, tijdens een optreden van de muziekgroep Los Fabulosos Cádilacs.

Op sociale media circuleert een video waarin een gigantische mensenzee te zien is, verzameld op een plein (hier en hier gearchiveerd). Volgens het opschrift op de beelden zou de video een manifestatie ter nagedachtenis van de Franse jongen Nahel M. tonen en gemaakt zijn in zijn thuisstad Nanterre. Een TikTok-versie van de beelden werd 10.8 miljoen keer bekeken.

Op 27 juni schoot een politieagent de zeventienjarige Nahel M. dood tijdens een verkeerscontrole. Sindsdien is het erg onrustig in verschillende Franse steden. Rellen gingen gepaard met de plundering en vernieling van winkels, openbare gebouwen en auto’s. Beelden van de protesten en incidenten circuleren ook massaal op het internet.

Op 29 juni werd er een mars ter nagedachtenis van de jongen georganiseerd in Nanterre. Dat lezen we in een artikel van de Franse krant Le Monde. Toont de TikTok-video diezelfde manifestatie?

We nemen enkele screenshots van de video en laden die op bij Google Afbeeldingen. Zo vinden we een TikTok-video die op 4 juni online werd geplaatst. We zien dezelfde beelden, maar in de beschrijving lezen we dat de video in de Mexicaanse hoofdstad Ciudad de México zou gemaakt zijn.

In de beschrijving lezen we de hashtags #concierto, #cdmx en #losfabulososcádilacs, respectievelijk Spaans voor concert, de afkorting voor de Mexicaanse hoofdstad Ciudad de México (Mexico-Stad) en de naam van een Argentijnse rockband. We googelen die drie termen, en vinden zo een artikel van de Spaanse krant El País.

In dat artikel lezen we dat de Argentijnse band op 3 juni heeft opgetreden op de Zócalo, het grootste plein van Mexico-Stad. In beide video’s herkennen we dezelfde gebouwen, zoals het Palacio de Hierro, en enkele gebouwen op het centrale plein zelf.

