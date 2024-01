Factcheck: nee, deze video toont geen Israëlische soldaat die een puppy van een klif gooit

Op sociale media circuleert een video waarin een Israëlische soldaat te zien zou zijn die een puppy van een klif gooit. Dat klopt niet, de man in de video is een Amerikaanse soldaat. De beelden werden in 2008 in Irak gemaakt. Het Amerikaanse leger legde de man een straf op.

Op 2 januari retweet een Nederlandstalige X-gebruiker een video van een Engelstalig account, waarin een soldaat te zien is die een puppy vasthoudt. Andere soldaten maken opmerkingen over het hondje. ‘Wat schattig’, zegt iemand. Daarop slingert de soldaat met de puppy het dier de ravijn in. ‘Dat is gewoon gemeen’, zegt een andere soldaat op een sarcastische manier. ‘Want de puppy was Hamas, IDF (het Israëlische leger, nvdr.)? Wat een psychopaten’, lezen we in het bijschrift van de tweet. ‘Zionisten gooien een puppy van een klif’, lezen we in de originele tweet, die ruim 108.000 keer bekeken wordt. De video is ondertussen verwijderd, maar circuleert ook op TikTok.

Toont de video inderdaad een soldaat die een puppy van een klif gooit?

Als we het Engelstalige bijschrift intikken op Facebook om te kijken of de video daar ook circuleert, vinden we posts uit 2014. De video circuleert dus al sinds dat jaar op Facebook. Opvallend: in de titels van de posts lezen we dat het zou gaan om een Amerikaanse soldaat. In een titel lezen we ook ‘Irak’.

We googelen ‘American soldier puppy cliff’, en vinden artikels van de Amerikaanse nieuwszender CNN en de krant The Seattle Times. Ook de factcheckorganisatie Snopes publiceerde een factcheck over de video, die ook werd opgenomen op Know Your Meme. Dat is een online database die virale video’s en memes documenteert.

In het stuk van CNN, dat ze op 16 juni 2008 publiceerden, lezen we dat de video begin maart 2008 op YouTube verscheen, waarna er ophef over ontstond. De man in de video bleek de 22-jarige Amerikaanse korporaal David Motari te zijn, die in 2007 voor 7 maand in het noordwesten van Irak gestationeerd was. Dat lezen we ook bij de factcheckorganisatie Snopes. Bij CNN lezen we dat het Amerikaanse leger na onderzoek besliste om de man een straf op te leggen. Welke straf het was, is niet bekendgemaakt. Crismarvin Banez Encarnacion, de andere Amerikaanse soldaat die in de video hoorbaar is, kreeg ook een straf opgelegd.

Conclusie

– Op sociale media circuleert een video waarin een Israëlische soldaat te zien zou zijn die een puppy van een klif gooit.

– Dat klopt niet, de man in de video is een Amerikaanse soldaat.

– De beelden werden in 2008 in Irak gemaakt. Het Amerikaanse leger legde de man een straf op.

– We beoordelen de bewering dat het zou gaan om een Israëlische soldaat dan ook als onwaar.