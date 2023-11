Factcheck: nee, deze video toont geen inval van Hamasstrijder, maar inval van Jeminitische gewapende militie

Op sociale media circuleert een video die zou tonen hoe Hamasstrijders huizen van Palestijnen binnendringen om hen te dwingen om te vechten tegen het Israëlische leger. Dat klopt niet. De beelden werden begin oktober gemaakt in Jemen en tonen een inval van een gewapende militie in het huis van een burger begin oktober.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 7 november post een Nederlandstalige socialemediagebruiker een video op X (voorheen Twitter). In de video, die twee minuten duurt, zien we een familie in paniek schreeuwen en de deur van hun woonplaats barricaderen. Even erna zien we hoe een gewapende man het huis binnendringt en de man van het gezin meeneemt terwijl ze hem onder vuur nemen.

‘Mannen in Gaza worden uit hun huizen gehaald door Hamas om te vechten tegen het Israëlische leger. Hier zie je een man uit zijn huis gehaald worden waar zijn kinderen bij zijn. Het zijn echt stakkers. Dit bericht ontving ik uit Israël. Bid ook voor de Palestijnen’, lezen we in het bijschrift.

Screenshot X/Twitter

De video wordt ook op Telegram en Facebook gedeeld.

De voorbije weken flakkerde het conflict tussen Israël en Hamas opnieuw met veel geweld op. Op zaterdag 7 oktober begon de Palestijnse extremistische groepering Hamas een moordende raid tegen Joodse doelwitten: ze overvielen onder meer een Israëlisch muziekfestival en enkele kibboetsen in de buurt van Gaza. Hamas ontvoerde meer dan 200 mensen en maakte hen tot gijzelaar. Tegelijkertijd vuurde Hamas vanuit de Gazastrook duizenden raketten op Israël af. Een overzicht van de gebeurtenissen lezen we in een artikel van het persagentschap Reuters. Volgens de Israëlische autoriteiten zouden bij de aanvallen van Hamas minstens 1400 mensen gestorven zijn.



Israël reageert sinds zondag 8 oktober met dodelijke bombardementen op de Gazastrook. Sinds 27 oktober vindt er ook een grondoffensief plaats in de Gazastrook. Volgens het Ministerie van Volksgezondheid in Gaza vielen er ondertussen al meer dan 10.000 doden. 40 procent daarvan waren kinderen. Dat lezen we eveneens bij Reuters.

Zien we inderdaad een Hamasstrijder een huis binnendringen?

We nemen enkele screenshots van de video en komen zo terecht bij een tweet, gepost op 3 oktober door de Jeminitische journalist Sameer Alnamri. We vertalen zijn Arabische post naar het Nederlands met Google Translate. Daarin lezen we dat de video die wij checken gemaakt zou zijn in de Jemenitische stad Al Mukalla, waar ‘lokale veiligheidstroepen gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten de huizen van burgers bestormden, op de beschuldiging dat ze de orde verstoorden en niet reageerden op de autoriteiten.’

Screenshot X/Twitter

We vinden ook een andere post van een andere Jemenitische X-gebruiker, eveneens gepost op 3 oktober 2023.

Screenshot X/Twitter

Ook zij schrijft dat het incident in de Jeminitische stad Al-Mukalla plaatsvond. Beide tweets zijn geplaatst voor 7 oktober, de dag waarop het huidige conflict in Gaza oplaaide.

Via Google Lens vinden we ook artikels op Yeminitische nieuwssites. De artikels werden op 4 oktober online geplaatst. Bij Yemen Press Agency lezen we dat het Southern Transitional Council (STC; Zuidelijke Overgangsraad, nvdr.) de invallen heeft opgeëist. Dat is een afscheidingsorganisatie uit Zuid-Jemen. De Raad is een belangrijke speler in de Jeminitische burgeroorlog, die in 2014 begon nadat Houthi-rebellen de controle over hoofdstad Sanaa overnamen. Een historisch overzicht van het conflict vinden we op de site van de Amerikaanse denktank Council on Foreign Relations. De organisatie beweert het grootste deel van het grondgebied van het zuiden van Jemen te besturen. De STC wordt gesteund door onder meer de Verenigde Arabische Emiraten, waar de artikels naar verwijzen.

Conclusie – Op sociale media circuleert een video die zou tonen hoe Hamasstrijders huizen van Palestijnen binnendringen om hen te dwingen te vechten tegen het Israëlische leger. Dat klopt niet. – De beelden werden in de stad Al-Mukalla in Jemen gemaakt en werden op 4 oktober online gepubliceerd. Ze tonen de inval van de Jeminitische militie STC in het huis van een burger. – We beoordelen de stelling dan ook als onwaar.