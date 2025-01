Factcheck: nee, deze video toont geen drones die in 2024 over de VS vlogen

Op sociale media circuleert een video waarin drones zouden te zien zijn die over de Verenigde Staten vlogen in 2024. Dat klopt niet: het filmpje staat al sinds 2022 online en toont drones die desinfectiemiddelen sproeien in China.

Op 17 december 2024 verschijnt een video op Threads waarin drones te zien zijn. In het bijschrift wordt gezegd dat het gaat om drones die Amerikaanse burgers besproeien. Op 20 december 2024 verschijnt op X een bericht waarin dezelfde video te zien is, vergezeld van volgend commentaar: ‘Nu zijn drones begonnen met het besproeien van Amerikaanse burgers als waren het insecten.’



In december 2024 haalden berichten over vermeende dronewaarnemingen in verschillende Amerikaanse staten, waaronder New Jersey en Ohio, het nieuws. Onder meer Newsweek en CNN berichtten erover, net als De Morgen en Het Nieuwsblad in ons land.

De Amerikaanse overheid heeft geen sluitende verklaringen en verklaarde alleen niet te geloven dat de vliegende objecten een bedreiging zouden vormen voor de openbare veiligheid. Wel heeft de Federal Aviation Administration tot 17 januari drones verboden in meerdere delen van New Jersey, zo lezen we bij ABC News.



China



In ieder geval heeft het fragment waarover deze factcheck gaat, daar niets mee te maken, zoals eerder al bleek uit een factcheck van Lead Stories.



In de video is een watermerk te zien met de naam van een TikTok-account. Dat account publiceerde hetzelfde fragment al op 28 november 2022 (hier gearchiveerd). Op diezelfde dag verscheen de video ook op YouTube (hier gearchiveerd).



In 2020 schreven Chinese staatsmedia dat drones met sproeisystemen werden gebruikt voor het spuiten van desinfectiemiddelen op openbare plaatsen tijdens de covidcrisis. Het concept was overigens niet nieuw. Het werd in China al ingezet in de begindagen van de pandemie.



Op de Nederlandse website Dronewatch verscheen daarover een nieuwsbericht op 1 december 2022, met daarbij hetzelfde videofragment als in de socialemediaposts.



Conclusie – Op sociale media circuleert een video waarin drones zouden te zien zijn die over de Verenigde Staten vlogen in 2024. – Dat klopt niet: het filmpje staat al sinds 2022 online en toont drones die desinfectiemiddelen sproeien in China. – We beoordelen de claim bij de video daarom als onwaar.