Factcheck: nee, deze video toont geen brandende bibliotheek in Marseille

Online circuleert een video waarin een brandende bibliotheek in de Franse stad Marseille te zien zou zijn. Dat klopt niet. De video toont een brand in het centrale postgebouw in de Filipijnse hoofdstad Manila, die begin mei woedde en het gebouw volledig vernielde.

Op sociale media circuleert een video waarin te zien zou zijn hoe de bibliotheek van de Franse stad Marseille afbrandt (hier gearchiveerd). De video circuleert ook op Twitter: ‘Frankrijks grootste bibliotheek in Marseille wordt cultureel verrijkt’, lezen we in het bijschrift.

Ook Nederlandstalige Twittergebruikers retweeten de video. De beelden worden 35.700 keer bekeken.

In Frankrijk is het al dagenlang onrustig. Op 27 juni schoot een politieagent de zeventienjarige Nahel M. dood tijdens een verkeerscontrole. Daarop braken in verschillende Franse steden rellen uit, die gepaard gingen met de plundering en vernieling van winkels, openbare gebouwen en auto’s. Beelden van de protesten overspoelen ook het internet.

Zien we in de video inderdaad de bibliotheek van Marseille in een vuurzee?

We nemen een screenshot van de video en laden die op bij Google Afbeeldingen. Zo vinden we een artikel op de nieuwssite La Prensa Latina, gepubliceerd op 22 mei dit jaar. Op de foto herkennen we hetzelfde gebouw als in de video.

Het gebouw in de video is het centrale postkantoor in de Filipijnse hoofdstad Manila, een neoclassicistisch bouwwerk in het oude centrum van de stad. Het gebouw werd door de brand zwaar toegetakeld.

In een artikel van de Britse omroep BBC lezen we dat er bij de brand geen slachtoffers vielen. Ook de Amerikaanse zender CNN wijdde een artikel aan de brand, en de Britse krant The Guardian publiceerde een video.



Het klopt wel dat er in de nacht van 29 juni vernielingen werden aangericht aan de bibliotheek Alcazar in Marseille. Dat lezen we in artikels van de Franse krant Le Figaro en de lokale krant La Provence. Relschoppers vernielden de vensters aan de ingang van het gebouw en trachtten het gebouw in brand te steken. In dat opzet zijn ze niet geslaagd.

