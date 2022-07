Factcheck: nee, deze video toont geen brand in Vaticaanstad, maar in Romeinse autosloperij

Volgens video’s op sociale media zou er recent een grote brand hebben gewoed in Vaticaanstad. Dat klopt niet. De beelden tonen een brand in een autosloperij op een tiental kilometer van Vaticaanstad op 9 juli.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 12 juli plaatst iemand een video op Twitter met als bijschrift ‘Vaticaan in de fik’ (hier gearchiveerd). We zien vlammen en een grote rookontwikkeling. Deze versie van de video heeft een klein bereik, maar dezelfde video circuleert ook met vergelijkbare Engelstalige bijschriften. Een van die video’s werd meer dan 24.000 keer bekeken.

Een andere video met als bijschrift dat ‘het Vaticaan in brand staat’ werd meer dan 216.000 keer bekeken. Dezelfde beelden circuleren ook op Facebook

We googelen naar nieuws over een brand en Rome.

Zo komen we uit bij een artikel van De Standaard dat op 10 juli verscheen met als titel ‘Rome brandt voor vierde keer in maand tijd: toeval of kwaad opzet?’. In dat artikel is ook een tweet opgenomen met dezelfde video. Er wordt echter geen melding gemaakt van Vaticaanstad.

Volgens De Standaard, dat het bericht overnam van het persbureau AFP, zou het gaan om ‘een brand in het oosten van Rome’. ‘In het Centocelle Park waren vlammen te zien,’ aldus AFP, ‘vermoedelijk ontstond de brand in een nabijgelegen autosloperij rond 16 uur. Achttien autowrakken gingen in vlammen op, vandaar de angst dat de rook giftig kon zijn. Door de droogte en de felle wind kon het vuur zich snel verspreiden. Enkele gebouwen moest worden ontruimd, intussen konden de bewoners wel al terugkeren naar hun woningen.’

We zoeken in de buurt van het Centocelle Park de locatie van de virale beelden. Wanneer we in Google Streetview de Viale dei Romanisti (rechts) bekijken komen visuele elementen overeen: het verkeerslicht (rode kaders), de cipressen (groene kaders) en de specifieke vormen van bomen voor een flatgebouw (gele kaders). De video werd dus inderdaad in het oosten van Rome opgenomen.

We verifiëren ook de tweede video die zou bewijzen dat ‘Vaticaanstad brandt’. Deze blijkt opgenomen in de Via Papiria. Wederom vergelijken we visuele elementen in de video (links) met Streetview (rechts).

De rook lijkt in beide video’s inderdaad afkomstig van een locatie nabij het Centocelle Park. Op 10 juli publiceert de officiële Twitteraccount van het Romeinse brandweerkorps een video met dronebeelden van de brand.

Die beelden tonen een autosloperij naast het Centocelle Park waar de brand uitbrak. Dat blijkt als we die video (links) vergelijken met satellietbeelden van Google Earth (rechts).



Alle onderzochte beelden tonen dus vlammen en rookontwikkeling door een brand in een autosloperij naast het Centocelle Park. Hier ziet u de plek nadat de brand is geblust:

We meten de afstand tussen de locatie van de brand (rood kader) en Vaticaanstad (blauw kader) en dat blijkt in vogelvlucht 9,83 km te zijn. De beelden tonen dus geen brandend Vaticaanstad. We vinden ook geen andere bewijs van een recente grote brand in Vaticaanstad.

Conclusie Beelden op sociale media tonen een brand op 9 juli 2022 in het oosten van Rome, meer bepaald in een autosloperij naast het Centocelle Park. Die locatie ligt op 9,83 kilometer van Vaticaanstad. Het bijschrift dat het ‘Vaticaan in de fik’ staat, beoordelen we dan ook als onwaar.