Factcheck: nee, deze video toont geen Amerikaanse militaire vliegtuigen die naar Israël vertrekken

Online circuleert een video van militaire vliegtuigen. Socialemediagebruikers denken dat het om Amerikaanse vliegtuigen vol met militair materieel gaat. De toestellen zouden intussen in Israël zijn aangekomen. Dat klopt niet. Het gaat om een oude video, die in 2019 op een Californische legerbasis werd gemaakt.

Op 11 oktober publiceert een Nederlandstalig Telegramkanaal een video van een tarmac waarop we verschillende militaire vliegtuigen zien. In het bijschrift lezen we dat het zou gaan om Amerikaanse vliegtuigen die op weg zijn naar Israël: ‘Een vliegtuig met geavanceerd wapentuig “ontworpen om belangrijke militaire operaties te vergemakkelijken” is aangekomen op de Nevatim-luchtmachtbasis in het zuiden van Israël, aldus de Israel Defense Forces.’

Screenshot Telegram

De video circuleert ook op X (voorheen Twitter) en Facebook. Een tweet met de video is ruim 1,8 miljoen keer bekeken.

Onder de naam Operatie al-Aqsa Zondvloed begon de Palestijnse extremistische groepering Hamas op 7 oktober een verrassingsaanval op Israëlische doelwitten. Vanuit de Gazastrook vuurde de organisatie duizenden raketten af. Hamasstrijders trokken tegelijk ook kibboetsen binnen, waarbij ze massale slachtpartijen aanrichtten. Ze vielen ook binnen op een Israëlisch muziekfestival, Nature Party, dat plaatsvond in de Negev-woestijn, dicht bij Gaza. Dat lezen we in een artikel van het persagentschap Reuters. Op zondag 8 oktober reageerde Israël met bombardementen op Gaza. Momenteel bereidt Israël een grondoffensief in Gaza voor.

Aan Israëlische zijde zijn ondertussen meer dan 1300 doden gevallen. 2700 Israëliërs zijn gewond geraakt. Dat zegt het Israëlische leger. In Gaza zijn er 1500 doden te betreuren en 6000 gewonden geteld. Dat lezen we op de website van Reuters. De Verenigde Naties schatten dat er zo’n 400.000 mensen in Gaza op de vlucht zijn.

De Verenigde Staten kondigden maandag al aan om extra munitie naar Israël te sturen en beloofden hun militaire aanwezigheid in de regio te verhogen. Dat lezen in een artikel van Reuters. In een persconferentie op 11 oktober verklaarde de Amerikaanse president Joe Biden dat Israël zijn volledige steun heeft.

Klopt het dat deze Amerikaanse vliegtuigen in Israël zijn geland?

We nemen enkele screenshots van de video en laden die op bij Google Afbeeldingen. Zo komen we terecht op een YouTube-video, gepost op 5 oktober 2019.



In het bijschrift lezen we dat we het vertrek van een US Air Force C-5M Super Galaxy transportvliegtuig op 4 oktober 2019 zien. Het vliegtuig vertrok vanuit Californië, aan de Amerikaanse westkust.

Screenshot YouTube

Conclusie Online circuleert een video van militaire vliegtuigen. Socialemediagebruikers denken dat het om Amerikaanse vliegtuigen vol met militair materieel gaat. De toestellen zouden in Israël zijn aangekomen. Dat klopt niet. De video werd gemaakt in 2019 en toont het vertrek van een Amerikaans militair voertuig uit een Californische legerbasis. We beoordelen de stelling als onwaar.