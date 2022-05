Factcheck: nee, deze video is geen bewijs van verkiezingsfraude tijdens de Franse presidentsverkiezingen

Online circuleert een video waarop zou te zien zijn hoe de Franse politie verkiezingsfraude met stembiljetten voor Marine Le Pen probeert te te verduisteren. Dat klopt niet. De video toont een protestactie van twee Franse organisaties die de banden tussen Le Pen en het Kremlin aanklaagden.

Op 15 mei retweet Thierry Baudet, de voorzitter van de Nederlandse politieke partij Forum voor Democratie (FvD) een filmpje waarin we mensen vanuit een vrachtwagen strooibriefjes op straat zien gooien (hier gearchiveerd). De politie komt ter plaatse en probeert de actie stil te leggen. ‘Frankrijk, verkiezingsfraude!’, lezen we in het bijschrift van de originele tweet.

Screenshot Twitter

In de video zien we het logo van het socialemediakanaal Telegram, en de naam van de Telegramgroep, Espiritu Templario, waaruit de video afkomstig is.

Screenshot Twitter

We zoeken het kanaal op Telegram en zien dat dezelfde video op 4 mei werd gepost (hier gearchiveerd).

Screenshot Telegram

In het Spaanse bijschrift lezen we dezelfde tekst als in de video: ‘Frankrijk, presidentsverkiezingen. Stemmen voor kandidaat Le Pen? En de politie arriveert om te voorkomendat dat in de openbaarheid komt en neemt deel aan de verkiezingsfraude?’ Via de beproefde techniek van ‘alleen maar vragen stellen’, suggereert de post stelt dat de rondgestrooide briefjes stembiljetten zouden zijn voor de Franse presidentskandidaat Marine Le Pen. De politie zou verkiezingfraude helpen verbergen door te helpen vermijden dat het incident aan het licht komt.

Waar werd de video opgenomen?

De Telegramvideo is van een betere kwaliteit dan die op Twitter, waardoor we meer details kunnen identificeren. Op verschillende momenten (0:06, 0:21 en 0:28) komt een bushalte in beeld, waarop we ‘Porte de Saint-Cloud Michel Ange’ lezen.

Screenshot Telegram

We tikken dit in op Google Maps en komen terecht in de Rue Michel Ange in Parijs.

Screenshot Google Streetview

Tegenover de bushalte bevindt zich sinds april vorig jaar ook het Parijse hoofdkwartier van het Rassemblement National, de partij van Le Pen. We weten nu waar de video werd opgenomen, en vermoeden daarmee dat de actie iets te maken heeft met de partij.

Screenshot Google Maps

Wat zien we op de biljetten?

Screenshot Telegram

Op het biljet zien we een QR-code (rood kader) en ‘9 millions’ (blauw kader) in de linkeronderhoek. Rechtsonder zien we de Russische vlag (groen kader). Op het andere biljet zien we een foto (zie afbeelding onder, oranje kader).

Screenshot Telegram

Op de foto zien we Marine Le Pen en de Russische president Vladimir Poetin elkaar de hand drukken. Het beeld werd gemaakt tijdens een bezoek van Le Pen aan Poetin in 2017, leert een artikel in de Franse krant Le Monde.

Marine Le Pen en Vladimir Poetin tijdens een ontmoeting in 2017. © iStock

We googelen ‘campagne 9 millions le pen poutine’, en komen terecht op een artikel op France Bleu, de website van de Franse publieke lokale radio.

Screenshot Google

Daarin lezen we dat de Frans-Joodse studentenvereniging UEJF en de Franse antiracistische organisatie SOS Racisme een protestactie hadden georganiseerd voor het hoofdkwartier van het Rassemblement National. De actie vond plaats op 19 april, vijf dagen voor de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. UEJF en SOS Racisme pakten ook uit met de actie op hun Twitteraccounts.

« Pas de Poutine à l’Elysee »



Aujourd’hui, des militants de l’UEJF et de SOS racisme sont venus déposer symboliquement à Marine Le Pen ses 9 millions d’euros de dette à Poutine.



Pour que la France ne soit pas vassale d’un régime criminel, votons contre le RN pic.twitter.com/QGUzH6eNz4 — UEJF (@uejf) April 19, 2022

Met de actie wilden beide organisaties de politieke en financiële banden tussen het Rassemblement National en het Kremlin aanklagen. In 2014 maakte de Franse nieuwssite Médiapart bekend dat het Rassemblement Nationale 9,6 miljoen euro had geleend bij een Russische bank. De 9 miljoen euro die vermeld stond op de biljetten verwijst naar die lening. Volgens France Bleu scandeerden de actievoerders ‘Geen Le Pen in het Elysée’. De Parijse politie legde de actie stil. Het Rassemblement National gebruikte de foto van Le Pen en Poetin zou in een campagnefolder voor de presidentiële verkiezingen. Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne besliste de partij om de 1,2 miljoen folders te laten vernietigen.

Op 15 mei retweet Thierry Baudet, voorzitter van het Nederlandse Forum voor Democratie, een video waarin te zien zou zijn hoe de Franse politie verkiezingsfraude met stembiljetten voor de Franse presidentskandidaat Marine Le Pen probeert te verbergen. Met verkiezingsfraude heeft de video evenwel niets te maken. De video werd gemaakt op 19 april, vijf dagen voor de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen, tijdens een protestactie. Twee Franse organisaties wilden met de actie de banden tussen Le Pen en het Kremlin aanklagen. De Parijse politie legde de protestactie stil. We beoordelen de bewering dat de video een bewijs zou vormen van verkiezingsfraude dan ook als onwaar.

