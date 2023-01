Factcheck: nee, deze poster over stikstofvoetafdruk komt niet van het WEF

Op Twitter circuleert een poster met het logo van het Wereld Economisch Forum (WEF) die reclame lijkt te maken voor een ‘Programma ter vermindering van de stikstofvoetafdruk’. Maar de afbeelding is bewerkt en komt niet van het WEF. Bovendien beschikt het WEF niet over een dergelijk programma.

Op 15 januari post een man onderstaande poster op Twitter (hier gearchiveerd). We zien een hand die een sprinkhaan vasthoudt. ‘Als dit er niet lekker uitziet, dan heeft u niet genoeg honger’, lezen we op de poster. In de rechteronderhoek zien we het logo van het Wereld Economisch Forum (WEF), met ernaast ‘Programma ter vermindering van de stikstofvoetafdruk’ (Nitrogen Footprint Reduction Program).

De foto circuleert ook op Facebook (hier gearchiveerd). Op sommige versies is ook WEF-directeur Klaus Schwab te zien.

‘Echt wat een wanhopige reclames, he. Dat betekent ook gelijk dat als je gewoon normaal te eten hebt je dit nooit zou kiezen. Smerige zooi’, lezen we in een commentaar. ‘Ik ben spontaan vegetarisch geworden’, schrijft een andere Facebookgebruiker.

De post past binnen een groter discours, dat sinds het einde van de coronapandemie gangbaar is binnen bepaalde groepen. Dat discours stelt dat het Wereld Economisch Forum mensen wil verplichten om insecten te eten.

Is dit een echte poster van het Wereld Economisch Forum?

We nemen een screenshot van de foto en laden die in Google Lens op.

Zo komen we terecht op een artikel op de website van de publieke omroep in de Amerikaanse staat North Carolina, KUNC, met de titel ‘Hoe smaakt een gefrituurde sprinkhaan?’. Het stuk werd op 17 juli 2017 gepubliceerd. Onderaan de foto staat de fotograaf van de foto, Jide Adeniyi-Jones vermeld. Volgens het bijschrift maakte de fotograaf in opdracht van National Public Radio, de Amerikaanse nationale omroep, waar KUNC deel van uitmaakt.

We nemen per mail contact op met de persdienst van het Wereld Economisch Forum. We vragen of de organisatie ooit dergelijke poster publiceerde. Nee, zegt een woordvoerder. ‘De poster komt niet van ons. Het Wereld Economisch Forum heeft dit nooit gemaakt en verspreid. Dit is nep.’

Programma ter vermindering van de stikstofvoetafdruk

We vragen het Wereld Economisch Forum ook of de organisatie beschikt over een programma ter vermindering van de stikstofvoetafdruk. Stikstof is een geur- en reukloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. Een teveel aan stikstof ligt echter mee aan de basis van de klimaatopwarming. Op de WEF-website is er, behalve dit artikel over stikstofvoetafdruk, niets over dergelijk programma terug te vinden. Dat het WEF over zo’n programma beschikt, klopt niet, aldus de woordvoerder: ‘Het Wereld Economisch Forum heeft geen dergelijk programma. We hebben er geen enkel belang bij om mensen te vertellen wat ze moeten eten.’

