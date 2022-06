Factcheck: nee, deze monoloog over 5G en corona komt niet van een ex-ceo van telecombedrijf Vodafone

Een monoloog van een ‘ex-ceo van Vodafone’ over de vermeende link tussen 5G en het coronavirus duikt opnieuw op. De man in kwestie is echter geen ex-ceo van het telecombedrijf. Hij is een priester uit Luton die korte tijd een lage verkoopfunctie had bij het bedrijf. Zijn uitspraken missen bovendien wetenschappelijke fundering.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 12 juni deelt iemand een video op Facebook (hier gearchiveerd) met als bijschrift: ‘Ex-ceo van Vodafone Engeland doet een boekje open over wat er nu gaande is. Alles wat verborgen is komt aan het licht!’ De video van 22 minuten toont een diapresentatie en bevat in audio een monoloog van iemand die zegt dat hij ‘de baas was van de grootste afdeling van Vodafone […] tussen 2013 en 2015’. De man doet, ondersteund door Spaanse ondertiteling, ongefundeerde uitspraken over een vermeende link tussen het coronavirus en de uitrol van het snellere mobiele netwerk 5G door Vodafone.

De video werd opgeladen in de Facebookgroep ‘5G Nederland’ op 15 mei 2020 en begon recent weer te circuleren. De laatste vier maanden werd de video 285 keer gedeeld op Facebook. Op YouTube werd de video verbannen. Op het alternatieve videoplatform BitChute werd een iets langere versie van de monoloog meer dan 10.000 keer bekeken.

De beweringen in het audiofragment, zoals de stelling dat de symptomen van het coronavirus het gevolg zijn van 5G-straling of dat alle grote pandemieën kunnen worden toegeschreven aan een ontwikkeling in de radiotechnologie, werden eerder al ontkracht door de factcheckers van Reuters en Factcheck Vlaanderen.

De geloofwaardigheid van de audioclip berust voor een deel op James’ bewering dat hij het voormalige hoofd is van de grootste bedrijfseenheid bij Vodafone, waardoor hij zogenaamd op de hoogte is van nieuwe technologieën bij een van ’s werelds grootste telecombedrijven.

Is de man die we horen inderdaad een ex-ceo of afdelingshoofd van Vodafone Engeland?



Nee, zo blijkt uit onderzoek van The Guardian en de erkende factcheckers van Logically. De man die we horen heet Jonathon James en is een evangelische priester in de Britse stad Luton. Volgens zijn LinkedIn-pagina was James van 2014 tot 2015 “Large Enterprise Acquisition Sector Head – Media, Gaming, Technology” bij Vodafone.

Insiders van Vodafone vertelden The Guardian dat ‘hoewel James daadwerkelijk voor het bedrijf had gewerkt, hij in 2014 werd aangenomen voor een relatief lage verkoopsfunctie, op een moment dat 5G geen prioriteit was voor het bedrijf en waarschijnlijk niet in zijn takenpakket zou zitten. Ze zeiden dat hij het bedrijf uiteindelijk na minder dan een jaar verliet.’

James had dus voor een korte periode een lage functie bij een afdeling van Vodafone, maar was er geen ceo of afdelingshoofd. James erkende dat hij de man is die we horen in de monoloog, maar reageerde niet op de inhoud. Aan The Guardian zei hij dat hij ‘absoluut geschokt was dat [een] enigszins privé-bericht aan een toegewijde kleine gemeenschap viraal ging en [alomtegenwoordig] werd behandeld [op] verschillende socialemediaplatformen’.

Conclusie Het bijschrift bij de video ‘ex-ceo van Vodafone Engeland doet een boekje open over wat er nu gaande is’ klopt niet. De man die we horen is de Britse priester Jonathon James. Hij is een evangelische priester in Luton en werkte slechts korte tijd in een lage verkoopfunctie voor Vodafone. We beoordelen het bijschrift bij de video dan ook als onwaar.