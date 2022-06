Factcheck: nee, deze fotocollage bewijst niet dat de Russische president Vladimir Poetin een figurant inhuurde tijdens een ziekenhuisbezoek

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Online circuleert een fotocollage die zou moeten bewijzen dat de Russische president Vladimir Poetin een figurant inzette tijdens een recent ziekenhuisbezoek. De man zou eerder ook al te zien geweest zijn als arbeider tijdens een fabrieksbezoek van Poetin. Dat klopt niet. Het gaat om twee verschillende mannen.

Op 26 mei tweet een Oekraïense man twee foto’s van de Russische president Vladimir Poetin (hier gearchiveerd). In de bovenste foto zien we Poetin op ziekenhuisbezoek, in de onderste lijkt hij te spreken met een groep arbeiders. In beide foto’s is een man omcirkeld. Volgens de man die de twee foto’s postte zou het gaan om dezelfde man. ‘Poetin ontmoette een gewonde soldaat, die toevallig ook een fabrieksmedewerker was die hij eerder ontmoette’, lezen we in het bijschrift.

Screenshot Twitter

De post insinueert dus dat we dezelfde man zien op de foto. De tweet wordt meer dan 40.500 keer geliket en 8300 keer geretweet. De collage circuleert ook op Facebook (hier, hier en hier gearchiveerd). Onder meer de Amerikaanse tabloid New York Post en de Britse entertainmentwebsite Unilad publiceerden een artikel over de foto.

Gaat het hier om dezelfde man, zoals de tweet beweert?We nemen een screenshot van de bovenste foto en geven die in op Google. We zien dat het beeld een screenshot is uit een langere video, die op het YouTubekanaal van de Britse tabloid The Sun te bekijken valt.

Screenshot Video The Sun

In de video krijgen we ook een frontaal beeld van de man, waardoor we zijn gezicht beter kunnen zien (1:24).

We gaan ook op zoek naar de foto van de fabrieksarbeiders. Met Google voeren we een omgekeerde zoekopdracht uit. Zo komen we terecht op de officiële website van het Kremlin, waar we de foto terugvinden.

Screenshot Website Kremlin

Volgens de informatie op de website werd het beeld gemaakt tijdens een officieel bezoek van Poetin aan een fabriek in de Russische regio Chelyabinsk in november 2017.

Screenshot Website Kremlin (links) en Screenshot

Als we de gezichten van beide mannen vergelijken met het blote oog, zien we al duidelijke verschillen tussen hun beide gezichten. Zo heeft de man in het ziekenhuis (rechtse foto) eerder rechte wenkbrauwen, terwijl de fabrieksarbeider gebogen wenkbrauwen heeft.

Om extra zekerheid te verkrijgen surfen we naar de website Faceplusplus, waar we met een gezichtsherkenningstool de gezichten van beide mannen kunnen vergelijken. Dat het om dezelfde persoon gaat is klein, volgens de analyse van de site (‘probability low’).

Screenshot FacePlusPlus

Op de website van het Kremlin vinden we ook een video met een transcriptie van het bezoek, waar we de naam van de fabrieksarbeider terugvinden. Volgens die transcriptie zou hij Ravil Dautov heten (Равиль Даутов in het Cyrillisch). Dezelfde video vinden we ook terug op het YouTube-account van het bedrijf CHKZ (Cyrillisch: ЧКЗ Челябинский Компрессорный Завод). In een andere video, die in 2020 werd opgenomen, vinden we dezelfde man terug (2:17).

Screenshot YouTube

We nemen een screenshot van zijn gezicht en voeren ook met dit beeld een vergelijking via FacePlusPlus uit.

Screenshot FacePlusPlus

Ook uit dat resultaat blijkt dat de kans laag is dat we op beide afbeeldingen dezelfde man zien.De foto werd ook gefactcheckt door Les observateurs, de factcheckers van de Franse nieuwszender France24, kwamen tot dezelfde conclusie.

Conclusie Online circuleert een fotocollage die zou moeten bewijzen dat de Russische president Vladimir Poetin een figurant inzette tijdens een recent ziekenhuisbezoek. De man zou eerder ook al te zien geweest zijn als arbeider tijdens een fabrieksbezoek van Poetin. Dat klopt niet. Het gaat om twee verschillende mannen. We beoordelen de bewering dat het om dezelfde man zou gaan dan ook als onwaar.