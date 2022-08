Factcheck: nee, deze foto van een blikje Coca-Cola is niet echt

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Online circuleert een foto van een blikje Coca-Cola waarop de boodschap ‘Probeer minder wit te zijn’ te lezen valt. De foto is echter getrukeerd. Het frisdrankbedrijf dat Coca-Cola produceert, heeft nooit blikjes met dergelijke boodschap op de markt gebracht.

Op 4 augustus wordt een foto van een blikje Coca-Cola gepost in de Telegramgroep ‘De Gulden Middenweg’ (hier gearchiveerd). Op het blikje lezen we de boodschap ‘probeer minder wit te zijn’ (‘try to be less white’). De groep telt 8211 leden. ‘Boycot deze zooi’, lezen we in het bijschrift. Zo’n 2500 Telegramgebruikers zien de foto.

De foto circuleert ook op Twitter (hier gearchiveerd).

Gaat het hier om een echte foto van een blikje Coca-Cola?

We nemen contact op met de persdienst van frisdrankproducent The Coca-Cola Company en vragen hen of het om een echte foto gaat en of het bedrijf ooit dergelijke blikjes heeft geproduceerd. Persverantwoordelijke Laura Brems ontkent formeel dat het blikje ‘gemaakt, gedistribueerd of geautoriseerd werd door The Coca-Cola Company’.

De foto circuleert al sinds voorjaar 2021 online. Onder meer de factcheckers van persagentschappen Reuters onderzochten de foto midden vorig jaar. Aan Reuters verklaarde Mark Scanlon, directeur van het Centrum voor Cybersecurity aan de Universiteit van Dublin, dat de foto sporen vertoont van beeldmanipulatie. Zo viel het Scalon op dat er onregelmatigheden in het lettertype te zien zijn.



De gemanipuleerde foto begon voor het eerst in de Verenigde Staten te circuleren nadat een Amerikaanse medewerker van het frisdrankbedrijf in februari 2021 screenshots had verspreid van een diversiteitsopleiding op LinkedIn Learning. In de presentatie kwam de boodschap ‘probeer minder wit te zijn’ voor. Volgens de klokkenluider waren medewerkers van Coca-Cola verplicht om de online opleiding te volgen. Als reactie publiceerde het bedrijf officiële verontschuldigingen op zijn website, waarin het zich excuseerde voor de inhoud van de presentatie. Coca-Cola verduidelijkte ook dat het niet om een verplichte cursus ging. Na het incident verwijderde LinkedIn de online opleiding.

Conclusie Online circuleert een foto van een blikje Coca-Cola waarop de boodschap ‘Probeer minder wit te zijn’ te lezen valt. De foto blijkt getrukeerd. Frisdrankbedrijf The Coca-Cola Company produceerde nooit blikjes met dergelijke boodschap. We beoordelen de bewering als onwaar.