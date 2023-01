Factcheck: nee, deze foto toont geen pakje mensenvlees

Op sociale media circuleert een foto van wat volgens socialemediagebruikers een pakje mensenvlees zou zijn. Maar het product op de foto is nep en maakt deel uit van Obvious Plant, een humoristisch project van de Amerikaanse komiek Jeff Wysaski.

Op 10 januari post een Facebookgebruiker een foto van wat een pakje met gehakt van mensenvlees zou zijn. Op het pakje lezen we ‘Het is mensenvlees!’ We zien ook een portret van ceo Fritz Pfeiffer met ernaast een quote van de man: ‘Kwaliteitsvlees gemaakt van mensen zoals u!’ In het bijschrift lezen we: ‘Het is wat u leest, en dat doet sommige mensen denken. En dan andere zijn te dom om te denken.’ Iemand anders reageert sceptisch en stelt dat het zou gaan om een grap van de website Obvious Plant. Linksonder zien we ook het logo van Obvious Plant.

Screenshot Facebook

De foto circuleert ook nog op andere Facebookprofielen en op Twitter en Facebook (hier gearchiveerd). Eén Facebookpost krijgt zelfs 3100 likes.

We gaan op zoek naar de oorsprong van de foto. Daarvoor nemen we een screenshot van de afbeelding en laden die in Google Lens op. Zo zien we dat de foto ook op Reddit en Pinterest wordt gedeeld. Op Pinterest wordt er wederom naar Obvious Plant verwezen.

Op KnowYourMeme, een website die online memes documenteert, en de lokale nieuwswebsite We Love LA lezen we dat Obvious Plant een project is van de Amerikaanse online komiek Jeff Wysaski. De komiek plaatst humoristische nepborden en -producten op openbare plaatsen in Los Angeles, waar hij woont. Onder meer de humoristische websites BuzzFeed en Bored Panda publiceerden artikels over het werk van Wysaski. In 2016 publiceerde hij ook een boek met zijn werk. De humoristische artikelen, zoals ‘een balpen die enkel scheldwoorden schrijft’, zijn ook te koop op de gelijknamige website Obvious Plant. De meeste speelgoedjes zijn echter uitverkocht, en erg duur. Het pakje met mensenvlees vinden we niet terug op de website.

We vinden dezelfde foto in betere kwaliteit terug op de Instagrampagina van Obvious Plant, waar hij op 13 juni 2018 werd gepost.

Screenshot Instagram Obvious Plant

Conclusie Op sociale media circuleert een foto van wat volgens socialemediagebruikers een pakje mensenvlees zou zijn. Maar het product op de foto is nep en maakt deel uit van Obvious Plant, een project van de Amerikaanse komiek Jeff Wysaski. We beoordelen de bewering dat het hier om een echt pakje mensenvlees gaat als onwaar.