Factcheck: nee, deze dansvoorstelling vond niet plaats tijdens een NAVO-zitting

Online circuleert een video van een experimentele dansvoorstelling die tijdens een bijeenkomst van de NAVO zou hebben plaatsgevonden. Dat klopt niet. Het gaat om een dansvoorstelling die plaatsvond tijdens de opening van het academiejaar 2017-2018 aan de Universiteit Gent.

Op 27 juli tweet een man een korte video van een experimentele dansvoorstelling in een formele setting (hier gearchiveerd). De clip duurt 44 seconden. In de achtergrond zien we onder meer de Belgische, de Vlaamse en de Europese vlag, en enkele formeel geklede mensen die achter een bureau lijken te zitten. Op de voorgrond zien we een vrouw dansen. Naast de vlaggen rechts zien we een andere vrouw, gekleed in een blauwe jurk, die heftige bewegingen maakt terwijl ze namen lijkt te scanderen. ‘Ondertussen bij de NAVO’, lezen we in het bijschrift. De tweet wordt 880 keer geliket en 484 keer gedeeld.

Screenshot Twitter

De video circuleert ook op Engelstalige Twitter– en Facebookaccounts en Telegram (hier, hier en hier gearchiveerd). Een versie van de video werd meer dan 106.000 maal bekeken.

Screenshot Twitter

Verschillende socialemediagebruikers denken dat de dansvoorstelling plaatsvond tijdens een conferentie van het westerse militaire bondgenootschap. ‘Ondertussen maken ze serieuze beslissingen bij de NAVO. Dit is een NAVO-conferentie en ze beelden satanische rituelen of een zombie-apocalyps uit? De globalisten hebben een religie… Het is satanisme’, lezen we in één tweet.

Klopt het dat deze video gemaakt werd tijdens een NAVO-bijeenkomst?

We nemen enkele screenshots van de video en komen zo terecht bij een Facebookpost van Vlaams Belang-parlementslid Dries Van Langenhove (hier gearchiveerd). De politicus postte de video op 12 oktober 2017, in een grotere post over de opening van het academiejaar 2017-2018 aan de Universiteit Gent.

Screenshot Facebook

In de post lezen we dat de dansvoorstelling door het theater- en danscollectief Action Zoo Humain verzorgd werd. We googelen de woorden ‘Universiteit Gent Action Zoo Humain’, en komen zo terecht op de website van het danscollectief.

Screenshot Website Action Zoo Humain

‘Tijdens de viering van de Stichtingsdag van de Universiteit Gent – tevens de opening van het Academiejaar 2017-2018 – voert Action Zoo Humain op vraag van de universiteit een artistieke interventie uit’, lezen we op hun website. Volgens de website vond de voorstelling plaats op 9 oktober 2017, drie dagen voor Van Langenhove de video postte. Dat komt ook overeen met de datum die we vinden op de website van de Universiteit Gent. Daar vinden we ook foto’s van de bewuste voorstelling terug, waarop we rector Rik Van De Walle zien (rood kader), de danseres uit de video (links) en actrice Marijke Pinoy (rechts), de vrouw met de blauwe jurk uit de video.

Screenshot Website UGent

Conclusie Online circuleert een video van een ‘satanisch ritueel’ dat tijdens een zitting van de NAVO zou hebben plaatsgevonden. Dat klopt niet. De video werd opgenomen op 9 oktober 2017 en toont een dansvoorstelling die tijdens de openingsceremonie van het academiejaar 2017-2018 aan de Universiteit Gent plaatsvond. We beoordelen de bewering dan ook als onwaar.