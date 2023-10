Factcheck: nee, deze betogers ‘vieren’ de aanslag in Brussel niet, maar maken deel uit van een videoclip

Verschillende Vlaamse en Brusselse politici deelden een video van een ‘pro-Palestijnse betoging’. Ze beweerden dat de beelden dateren van de avond van de aanslag in Brussel op 16 oktober. Sommigen vragen zich af of de betogers de aanslag niet ‘vieren’, maar dat klopt niet. De video dateert van twee dagen voor die aanslag en maakt deel uit van een videoclip.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op dinsdag 17 oktober deelde een aantal Vlaamse en Brusselse politici een video van wat een pro-Palestijnse betoging zou zijn. Op de video is te zien dat een kind met een revolver zwaait. De beelden zouden in de Brusselse wijk De Marollen genomen zijn.

Verschillende verspreiders van de video beweerden dat de video van de avond van de aanslag in Brussel van 16 oktober dateert. Dat deelden bijvoorbeeld voormalig staatssecretaris voor Vreemdelingenzaken Theo Francken (N-VA) en Vlaams Belang-Voorzitter Tom Van Grieken. De video werd ook door andere politici van N-VA en Vlaams Belang verspreid zoals Darya Safai (N-VA), Mathias Vanden Borre (N-VA) en Filip Dewinter (Vlaams Belang). Ook op het Instagramkanaal van Vlaams Belang werd de video gepost.

De beelden leidden tot heel wat consternatie, in die mate dat ze ook het buitenland bereikten. Op 17 oktober berichtten bijvoorbeeld het Mexicaanse medium Diario de México en het Spaanse Heraldo over de beelden.

Sommigen die de beelden gedeeld hebben, alludeerden dat de betogers die op de beelden te zien zijn de aanslag van 16 oktober ‘vieren’. Zo stelde het Instagramkanaal van Vlaams Belang over de video: ‘Beelden van gisteravond in Brussel. (…) De omstanders lijken ook iets te vieren.’ ‘Vieren ze de aanslag van hun #IS-moslimbroeder?’, vroeg Filip Dewinter (Vlaams Belang) zich in zijn post op X af.

Opgenomen in De Marollen

De video die enkele Vlaamse en Brusselse politici deelden, heeft een stempel van het X-account @RadioGenua. Op de pagina van dat account vinden we de beelden inderdaad terug. Het account postte de video op 17 oktober omstreeks 7.00 uur ’s ochtends. In het bijschrift van die video staat: ‘Dit is Brussel gisterennacht.’ De video stond op het moment van publicatie van dit artikel nog altijd online.

Via Google Lens en Yandex vinden we waar de beelden nog elders opduiken. Zo komen we terecht bij een artikel van het Franstalige La Dernière Heure. Dat artikel dateert eveneens van 17 oktober, de dag na de aanslag. Volgens het artikel zijn de beelden inderdaad opgenomen in de Brusselse wijk De Marollen.

Op de beelden is een straatnaambord te zien. Daarop kunnen we lezen: Rue du Querelles / Krakeelstraat. Wanneer we via Google Streetview op zoek gaan naar de exacte locatie blijken de beelden inderdaad in de Krakeelstraat te zijn opgenomen. De beelden die Google Streetview gebruikt, dateren wel al van juli 2020. Het straatnaambord is daardoor bijvoorbeeld niet zichtbaar, al gaat het duidelijk om hetzelfde gebouw. Het is dus zeker dat de beelden zijn opgenomen in de Brusselse wijk De Marollen.

Beelden zijn twee dagen eerder gemaakt

Het artikel van La Dernière Heure citeert de burgemeester van Brussel, Philippe Close (Parti Socialiste). Hij veroordeelde wat op de beelden te zien is en kondigde aan een onderzoek te openen naar de personen die in de video in beeld komen. Hij verzekerde de journalist van La Dernière Heure eveneens dat wat op de video te zien is ‘niets met de aanslag van maandag in Brussel te maken heeft’ aangezien de beelden volgens hem genomen zijn op zaterdag 14 oktober.

We vinden ook een artikel van de Gazet van Antwerpen. In dat artikel kwam Ilse Van de Keere, de woordvoerder van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene aan bod. Zij vond de beelden eveneens onaanvaardbaar en bevestigt dat het onderzoek loopt.

Deel van een videoclip

VRT NWS publiceerde eerder al een factcheck over dezelfde video. Zij kwamen erachter dat de video eigenlijk een videoclip van de Brusselse rapper 7.62 is. Hij plaatste de video op TikTok waar die vervolgens is opgepikt door het X-account RadioGenoa. De video zou samen met het volledige account van de rapper van TikTok gehaald zijn in de nacht van 17 op 18 oktober.

Uit het artikel van VRT NWS leren we dat de beelden geënsceneerd zijn en dus ook geen ‘echte’ pro-Palestijnse betoging tonen. De makers van de clip geven aan dat de wapens die in de video te zien zijn nep zijn, al kan die bewering niet gestaafd worden.

De rapper 7.62 werd ook geïnterviewd door De Standaard. In dat interview vertelt hij over de avond dat de videoclip is opgenomen. Hij schrok van de reacties van de Vlaamse en Brusselse politici. In dat interview bevestigen de rapper en zijn manager dat de clip werd opgenomen op zaterdag 14 oktober. Maar aan de scène die op de beelden te zien is, was niets gepland. ‘Dat was trouwens een airsoftwapen, geen echt pistool’, stelt de rapper nog. Al was hij zelf geschrokken toen hij die beelden terugzag.

Conclusie Op 17 oktober deelden verschillende Vlaamse en Brusselse politici een video van een ‘pro-Palestijnse betoging’. Enkele van de verspreiders van de video legden de link met de aanslagen die de dag ervoor in Brussel plaatsvonden. De beelden zijn inderdaad in Brussel opgenomen, in de wijk De Marollen. De beelden dateren echter van het weekend voordien en maken deel uit van een videoclip van een Brusselse rapper. Daarom beoordelen we de uitspraken over de video als onwaar.