Factcheck: nee, deze beelden tonen geen storm in Israël

Online circuleert een video van wat een zware storm in Israël zou zijn. Dat klopt niet. De beelden tonen een storm in de historische stad Mekka, in Saudi-Arabië, deze zomer.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 18 november post een TikTok-gebruiker een korte video waarin te zien is hoe een reclamebord tijdens een storm sneuvelt. De video wordt ruim 160.000 keer leuk bevonden en 39.300 keer becommentarieerd.

Screenshot TikTok

Ook Nederlandstalige socialemediagebruikers geloven inderdaad dat het gaat om een storm in Israël en zien het als een vorm van wraak voor de huidige oorlog in Palestina. Dat lezen we in de comments. ‘Allah heeft Israël gestraft. Karma’, schrijft een gebruiker. ‘Allah heeft Israël lekker gestraft. Daarom moet je nooit knoeien met buitenlanders. Haha voor Israël, free Palestina’, klinkt het bij een andere gebruiker.

Screenshot TikTok

Zien we hier inderdaad een storm in Israël?

We nemen enkele screenshots van de video en laden die op bij Google Lens. Zo komen we terecht op een TikTok-pagina, waar de video op 24 augustus online werd geplaatst. ‘Saudi-Arabië afgelopen nacht’, lezen we in het bijschrift.

Screenshot TikTok

We nemen nog enkele screenshots en laden die opnieuw op bij Google Lens. Veel van onze zoekresultaten verwijzen naar een storm in de historische stad Mekka deze zomer. In een YouTube-video vinden we ook dezelfde beelden terug, vanaf seconde 26.



We googelen ‘storm Mekka’, en voeren de zoekopdracht ook in het Arabisch in. Zo komen we terecht op de Facebookpagina van Arabia Weather, die de video op 22 augustus deelde. Als we ‘billboard mecca storm’ googelen, komen we terecht op het Dailymotionaccount van de Khaleej Times, een nieuwssite uit Dubai. Ook zij deelden dezelfde beelden.

Het nieuws over de storm bereikte ook de Belgische en Nederlandse media.

We zoeken ook even op welk weer het was in Israël op 18 november 2023, de dag waarop de video op TikTok werd geplaatst. We doen dat via de website Wolfram Alpha. In de resultaten zien we dat het zonnig en deels bewolkt was in Israël. De temperaturen schommelden tussen de 15 en 27 graden.

Screenshot Wolfram Alpha

Geen sprake van een storm, dus.

Conclusie

– Online circuleert een video van wat een zware storm in Israël zou zijn. Dat klopt niet.

– De beelden tonen een storm in de historische stad Mekka, in Saudi-Arabië, deze zomer.

– We beoordelen de bewering dat het gaat om een storm in Israël dan ook als onwaar.