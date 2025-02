Factcheck: nee, deze beelden tonen geen kindhuwelijk in Irak

Op sociale media gaan beelden viraal waarop een huwelijk te zien zou zijn van een negenjarige bruid met een man van 37 in Irak. Dat klopt niet. De video is op een bruiloft in Libië gemaakt en het meisje is niet de bruid maar het nichtje van de bruidegom.

Op 16 januari deelt een X-account met 116.200 volgers een video van 10 seconden waarin een heel jong meisje te zien is dat een wit kleedje, een witte diadeem en een witte sleep draagt. Samen met een volwassen man in smoking gaat ze een ruimte binnen. Het tweetal wordt gevolgd door enkele mannen.



‘Een bruiloft in Irak tussen een pedofiel en een negenjarig meisje. Onlangs heeft het land de huwelijksleeftijd verlaagd tot negen. Menselijke dieren. Ik heb geen enkele vrouwenorganisatie ter wereld dit zien veroordelen’, luidt het bijschrift.



De beelden worden op grote schaal gedeeld op sociale media, en dat in heel wat landen, onder meer in Azerbeidzjan. Ook Turkse accounts met een groot bereik delen het filmpje, met daarbij de bewering dat het zou gaan om een 37-jarige man die trouwt met een meisje van negen.





Zien we op de beelden een bruiloft in Irak?

Neen, zoals de Community Notes bij het X-bericht suggereren, en zoals de factcheckers van Tech4Peace achterhaalden. Zij vonden en onderzochten een langere versie van de video, waarin ook feestvierders met fakkels en een witte Mercedes te zien zijn. De factcheckers stelden vast dat de auto een Libische nummerplaat heeft. Het zou gaan om het kenteken van de hoofdstad Tripoli.



Tech4Peace kon met de hulp van internationale factcheckingcollega’s achterhalen wie de vermeende bruidegom is in de video en nam contact met hem op. Zijn naam is Mahmoud Al-Warfali, en hij ontkent dat in de video zijn bruiloft met het meisje te zien zou zijn. Hij liet aan de factcheckers weten dat het meisje de dochter van zijn broer is en bevestigde dat hij uit Libië komt.



Al-Warfali bezorgde aan Tech4Peace een video van een She Checks, een door vrouwen opgerichte en gerunde Libische ngo die misinformatie bestrijdt en die de ware toedracht achter het incident had uitgezocht.



Oom

De man deelde de video al op 16 januari op zijn eigen Facebookpagina, samen met het volgende bijschrift: ‘Dit toont aan dat er in mijn geliefde land, Libië, pagina’s zijn die fake news ontkrachten dat burgers probeert te misleiden.’



Ook de factcheckers van Asber hebben op 14 januari al helderheid verschaft over de video, en ze deden dat opnieuw op 15 januari, in een post waarin ze bevestigden dat het meisje de dochter is van de broer van de man.



Het zou in de Arabische wereld een bekend gebruik zijn dat bruidegoms zich laten vergezellen door kleine meisjes in trouwjurken, zo lezen we bij de Turkse factcheckers van Malumatfurus, die de video ook analyseerden.



Ook de fotograaf die de beelden maakte, Omar El-Fadhil, heeft ondertussen op Facebook bevestigd dat ze in Libië zijn opgenomen, en dat het kind het nichtje is van de man en niet zijn bruid.



Wetswijziging

Dat de video met de valse claim net op dit moment de ronde doet, is geen toeval. Vorige zomer heeft het Iraakse parlementslid Raed Al-Maliki een voorstel ingediend voor het wijzigen van de Wet op de Persoonlijke Status uit 1959, die onder meer de huwelijksleeftijd bepaalt. Het voorstel van Al-Maliki zou het mogelijk maken dat meisjes van negen jaar al kunnen trouwen, terwijl de wettelijke huwelijksleeftijd in Irak op dat moment vastlag op achttien jaar.



Het voorstel leidde tot hevige controverse tussen de voor- en tegenstanders, en tot grote bezorgdheid bij vrouwen- en kinderrechtenorganisaties. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van de Alliantie ter verdediging van de Wet op de Persoonlijke Status, waarbij heel wat activisten, maatschappelijke organisaties en politieke partijen zich hebben aangesloten. Op verschillende plaatsen in Irak zijn ook protestacties gehouden tegen de mogelijke wetswijziging.



Het Iraakse parlement heeft de eerste lezing van het voorstel tot wetswijziging voltooid op 4 augustus 2024 en de tweede op 16 september 2024. Op 17 september oordeelde het Iraakse Federale Hooggerechtshof dat de wetswijzigingen in overeenstemming waren met de grondwet van Irak.



De stemming over de wijziging van de Wet op de Persoonlijke Status stond op de agenda van het parlement op 21 januari 2025. Bij The Guardian lezen we dat, volgens de nieuwe wetsbepalingen die die dag zijn goedgekeurd, religieuze overheden de macht hebben om te beslissen over familieaangelegenheden zoals huwelijk, echtscheiding en opvoeding. Concreet komt de wetswijziging erop neer dat het verbod op huwelijken van kinderen jonger dan achttien nu niet meer geldt.



Conclusie – Op sociale media gaan beelden viraal waarop een huwelijk te zien zou zijn van een negenjarige bruid met een volwassen man in Irak. – Dat klopt niet. De video is op een bruiloft in Libië gemaakt en het meisje is niet de bruid maar het nichtje van de bruidegom. – We beoordelen de claims bij de video daarom als onwaar.