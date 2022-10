Factcheck: nee, deze beelden tonen geen Frans protest tegen de NAVO en de oorlog in Oekraïne

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op sociale media circuleert een video van een woelige protestbetoging die in Parijs zou hebben plaatsgevonden. De betoging zou tegen de NAVO en de oorlog in Oekraïne gericht zijn. Dat klopt niet. De protestmars, die afgelopen zondag inderdaad in Parijs werd gehouden, wilde meer aandacht vragen voor de stijgende levensduurte en de klimaatopwarming.

Op 16 oktober post Twitteraccount MintPress News een video van wat een Frans protest zou zijn dat gewelddadig wordt neergeslagen door de politie (hier gearchiveerd). ‘Franse politie onderdrukt met geweld demonstraties tegen de NAVO en de oorlog in Oekraïne in Parijs’, luidt de tweet.

De video wordt ruim 6800 keer geliket, zo’n 4200 keer gedeeld en 187.000 keer bekeken. Hij wordt ook gedeeld op Facebook en Instagram.

Vond er in Parijs inderdaad een protest plaats tegen de NAVO en de oorlog in Oekraïne?

Als we ‘manifestation paris 16 octobre’ googelen komen we terecht op artikels van onder meer de Franse kranten Libération en Le Monde. We lezen er dat op zondag 16 oktober de ‘Marche contre la vie chère et l’inaction climatique’ plaatsvond. Op de website van de mars lezen we dat die gehouden wordt ‘tegen het dure leven en uitblijven van een klimaatbeleid’. Daarnaast pleiten de organisatoren ook voor hogere lonen, een blokkering van de energieprijzen, een belasting op superwinsten en pensionering op 60-jarige leeftijd.

Nergens op de site lezen we dat het protest gericht was tegen de EU en de NAVO, zoals er in de tweet beweerd wordt. Het valt natuurlijk niet uit te sluiten dat sommige demonstranten zich hier wel tegen keren.

Maar werd de video wel op deze mars gemaakt?

We zoeken eerst uit waar de beelden werden gemaakt. Op seconde vijf van de video herkennen we een aanduidingsbord voor de metro, en lijken we het woord ‘Bastille’ te herkennen.

Op seconde 15 zien we een winkel met de naam ‘Micromania’.

We gaan op zoek naar de locatie van die winkel. In Google Maps tikken we de naam van de winkel in en komen terecht in de Rue Faubourg Saint-Antoine. Die straat ligt vlakbij de Place de la Nation, waar de manifestatie begon.

Met die informatie gaan we op zoek naar ander beeldmateriaal van dezelfde dag. Op Twitter en Facebook vinden we nog andere video’s van dezelfde clash, gefilmd vanuit een ander standpunt. In alle beschrijvingen lezen we dat de video’s gemaakt werden op de Mars tegen het Dure Leven.

In de video’s herkennen we visuele elementen die overeenkomen. In de Twittervideo zien we op seconde 15 een man met een rood embleempje op zijn T-shirt. Dezelfde man zien we in een andere Twittervideo van het incident, op seconde 24.

In een Facebookvideo, gefilmd vanuit een ander oogpunt, zien we op seconde 4 een persoon die een witte stok vasthoudt.

Diezelfde witte stok zien we ook in de eerste seconde van de Twittervideo.

Uit de vergelijking kunnen we afleiden dat de Twittervideo opgenomen werd tijdens het protest van afgelopen zondag. Daarnaast meldden de Franse kranten Le Parisien en La Nouvelle Republique en de website Yahoo dat de politie tijdens de protesten traangas inzette.

Conclusie Op sociale media circuleert een video van wat een protestbetoging. Die zou in Frankrijk hebben plaatsgevonden en zou zich tegen de NAVO en de oorlog in Oekraïne hebben gericht. Dat laatste klopt niet. De protestmars, die afgelopen zondag inderdaad in Parijs werd gehouden, wilde meer aandacht vragen voor de stijgende levensduurte en de klimaatopwarming. We beoordelen de bewering dan ook als eerder onwaar.