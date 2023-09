Factcheck: nee, deze autobestuurder werd niet beticht van kinder- en orgaanhandel

Op sociale media circuleert een video waarin te zien is hoe Oezbeekse politieagenten 25 kinderen uit een kleine auto halen. Volgens socialemediagebruikers was het de bedoeling van de bestuurder om de kinderen seksueel te misbruiken en hun organen te verhandelen. Dat klopt niet. De vrouw die de auto bestuurde, was een lokale leerkracht die de kinderen van en naar school voerde.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 25 september tweet een Nederlandstalige Twittergebruiker een video waarin we zien hoe politieagenten tientallen kinderen uit een kleine auto halen. Kinderhandel, volgens de Twittergebruiker: ‘Een moslimchauffeur werd aangehouden omdat hij verdacht veel kinderen in zijn auto had, het waren er 25. Hij gaf toe dat ze verkocht zouden worden voor onder andere hun organen en seksueel misbruik.’ (hier gearchiveerd). Het tafereel zou zich in Oezbekistan hebben afgespeeld.

Screenshot Twitter

Wat zien we echt in de video?

We nemen enkele screenshots van de video en laden die op bij Google Lens. Zo komen we terecht op een artikel van de Britse krant The Sun, waarin we dezelfde video terugvinden. In het artikel lezen we dat de bestuurder van de auto een lokale leerkracht uit het basisonderwijs was, die zelf voorzag in schooltransport. De lokale verkeersveiligheidsdienst gaf de beelden vrij.

Er zaten drie kinderen in de kofferbak, zes op de passagiersstoel vooraan en 16 op de achterbank. We gaan, ook via Google Lens, op zoek naar een lokale nieuwsbron en komen zo terecht op de website van de Oezbeekse nieuwssites Kun.uz en Gazeta.uz. We vertalen de artikels met Google Translate en lezen hetzelfde verhaal als in The Sun.

Screenshot Google Translate

De vrouw, die in de regio Buchara woont, zou beboet zijn vanwege haar onveilig rijgedrag.

Conclusie Op sociale media circuleert een video waarin te zien is hoe Oezbeekse politieagenten 25 kinderen uit een kleine auto halen. Volgens socialemediagebruikers was het de bedoeling van de bestuurder om de kinderen seksueel te misbruiken en hun organen te verhandelen. Dat klopt niet. De vrouw die de auto bestuurde, was een lokale leerkracht die de kinderen van en naar school voerde. We beoordelen de bewering dan ook als onwaar.