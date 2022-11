Factcheck: nee, de Franse president Macron werd niet geslagen na APEC-conferentie

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Socialemediagebruikers delen een video van de Franse president Emmanuel Macron die geslagen wordt. Velen denken dat het om recente beelden gaat, maar dat klopt niet. De beelden zijn echt, maar tonen een incident dat op 8 juni 2021 plaatsgreep. Een man sloeg Macron in het gezicht.

Op 20 november post een Twittergebruiker een filmpje van zes seconden waarin een man de Franse president een klets in zijn gezicht verkoopt (hier gearchiveerd). ‘Na het oproepen voor een wereldregering wordt Macron geslagen,’ lezen we in het bijschrift.

Screenshot Twitter

De video kreeg 11.200 likes, werd 3700 keer geretweet en 131.000 keer gezien. De video wordt ook recent gedeeld in Nederlandstalige Telegramkanalen.

Het bijschrift verwijst naar een uitspraak van Macron op een bijeenkomst van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), een organisatie van landen die aan de Grote Oceaan grenzen, zoals Australië, Japan, Peru en de Verenigde Staten. De top vond onlangs van 16 tot 19 november plaats in de Thaise hoofdstad Bangkok.

Tijdens zijn speech maakte Macron allusie op de huidige spanningen tussen de Verenigde Staten en China en waarschuwde hij voor een bipolaire wereldorde. ‘Sta je aan de kant van de Verenigde Staten of die van China? Er zijn vandaag meer en meer mensen die in deze wereld twee ordes willen zien. Dat is een grote fout. Ook voor de Verenigde Staten en China. We hebben één globale orde nodig,’ zei Macron tijdens zijn speech. Het fragment start vanaf seconde 26.

Klopt het dat Macron na die uitspraak geslagen werd?

Het eerste wat opvalt bij het bekijken van de beelden is dat alle personen in de video een mondmasker dragen. Daardoor vermoeden we dat het gaat om ouder beeldmateriaal. We nemen enkele screenshots van de video. Zo komen we terecht op een YouTube-video van de Franse commerciële zender BFMTV.



Die video is vanuit een ander perspectief gefilmd, maar uit enkele overeenkomstige elementen kunnen we afleiden dat het om hetzelfde incident gaat. Zo herkennen we op seconde 10 van de BFMTV-video de man met het groene T-shirt die de klets aan Macron uitdeelt.

Screenshot BFMTV

Screenshot Twittervideo

Op seconde 17 van de BFMTV-video zien we in het gewoel ook een vrouw met een roze t-shirt en witte broek, die we ook in de Twittervideo zien.

Screenshot BFMTV-video

Screenshot Twittervideo

In artikels van de Franse radiozender France Bleu en de Franse openbare omroep TF1 lezen we dat het incident op 8 juni 2021 plaatsvond in het Franse stadje Tain-l’Hermitage in het Franse departement Drôme. Hij was er op bezoek in het kader van zijn ‘tour de France’, waarbij hij verschillende plekken in Frankrijk bezocht.

De dader, Damien Tarel, moest drie maanden brommen en kwam in september 2021 vrij, lezen we in een artikel van Le Parisien.

Conclusie Online circuleert een video waarin de Franse president Emmanuel Macron van iemand uit publiek op straat een klets krijgt in zijn gezicht. Veel socialemediagebruikers denken dat het gaat om een recent incident dat plaatsvond na de laatste APEC-top, maar dat klopt niet. De beelden werden al op 8 juni 2021 gemaakt. Macron werd in het Franse stadje Tain-l’Hermitage kreeg een klets in het gezicht. We beoordelen de bewering dat het gaat om recente beelden dan ook als onwaar.