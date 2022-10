Factcheck: nee, de coronavaccins bevatten geen grafeenoxide

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

In een oud filmpje dat online wordt gedeeld, stelt een man dat de coronavaccins grafeenoxide bevatten. Het is een claim die al langer circuleert en al vaker is weerlegd. De ingrediëntenlijsten van de coronavaccins zijn nochtans publiek, en grafeenoxide komt er niet in voor.

Op 2 oktober verschijnt op de Facebookpagina Wakker België, die 1100 volgers telt, een video (hier gearchiveerd). In de Engelstalige video zegt een man dat hij interne documenten in handen heeft gekregen van Pfizer, waarin zou staan dat de coronavaccins de giftige stof grafeenoxide zouden bevatten. 15 miljoen nanodeeltjes per 30 milliliter vaccin, om precies te zijn. ‘Kijk en huiver’, besluit het bijschrift bij de video.

De ingrediënten van de coronavaccins zijn al langer een thema op sociale media. Nochtans zijn de ingrediëntenlijsten van de goedgekeurde vaccins vrij toegankelijk, en grafeenoxide komt in die lijsten niet voor. Dat bleek ook al uit eerdere factchecks van Knack.

Waar en wanneer is de video gemaakt?

We maken een screenshot van de video en komen via een omgekeerde zoekopdracht met Google Afbeeldingen terecht bij een artikel op Bitchute. Volgens dat artikel is de video opgenomen in augustus 2021 op het Caribische eiland Barbados. Zoals een artikel in de lokale pers bevestigt, organiseerde de regering daar bijeenkomsten over de covidtesten en -vaccins, waarin ook burgers het woord konden nemen. De man in de video is, volgens het Bitchute-artikel, een burger die Fred Corbin heet. Dat blijkt te kloppen, zo leert de livestream van de bijeenkomst op 18 augustus 2021 op YouTube, waar hij aan het woord is vanaf 01:46.

Wat is grafeenoxide?

Grafeenoxide is een synthetisch gemaakt nanomateriaal dat onder meer antibacteriële en antivirale eigenschappen heeft. Het is flexibel, licht, sterk, het geleidt elektriciteit en het zou het dunste materiaal ter wereld zijn. De stof werd voor het eerst geïsoleerd in 2004, door twee wetenschappers die daarvoor in 2010 de Nobelprijs voor Natuurkunde kregen.

Grafeenoxide wordt onder meer gebruikt in het biomedische domein, bijvoorbeeld om een medicijn naar een specifiek deel van het lichaam te brengen, en in elektronische toepassingen zoals sensoren en coatings.

Is grafeenoxide giftig, zoals de man in het filmpje beweert? ‘Onderzoekers hebben recent de toxiciteit van grafeenoxide onderzocht‘, antwoordde professor toxicologie Jan Tytgat (KU Leuven) eerder op een vraag van Knack. ‘Ze kwamen tot de conclusie dat er een dosisafhankelijke toxiciteit bestaat. Of de stof giftig is of niet, hangt dus af van de concentratie.’

De ingrediënten van de verschillende coronavaccins zijn bekend en openbaar en fabrikanten zijn verplicht om alle gebruikte ingrediënten rapporteren. De ingrediëntenlijst van het Pfizervaccin staat bijvoorbeeld in de bijsluiter, en grafeenoxide is in die lijst niet terug te vinden. Ook op de ingrediëntenlijsten van de vaccins van AstraZeneca, Moderna en Janssen is de stof niet terug te vinden.

Conclusie In een oud filmpje dat online wordt gedeeld, stelt een man dat de coronavaccins grafeenoxide bevatten. Het is een claim die al langer circuleert en waarvoor nooit enig bewijs is geleverd, ook niet in deze video of Facebookpost. De ingrediëntenlijsten van de coronavaccins zijn nochtans publiek, en grafeenoxide komt er niet in voor. We beoordelen de claim in de Facebookpost daarom als onwaar.