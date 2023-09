Factcheck: nee, aanrijding van twee politieauto’s is geen protest tegen lage-emissiezone

Op sociale media circuleert een video van een Britse man die met een militair voertuig twee politiewagens zou aanrijden, als protest tegen de ultralage-emissiezones. Dat klopt niet. De man reed enkele voertuigen aan na een hoogoplopende ruzie met zijn vriendin.

Op 20 september post een Nederlandstalige Twittergebruiker een video op Twitter. ‘Verenigd Koninkrijk, deze ultralage-emissiezonecamera’s hatende “Blade Runner” verplettert gewoon twee politieauto’s. Dit zie je niet elke dag. Dit is de enige manier om van de onzin af te komen’ (hier gearchiveerd). In de video, die een minuut duurt, zien we hoe een militair voertuig twee politieauto’s aanrijdt.

Screenshot Twitter

Ook de ‘ultralage-emissiezones’ worden vermeld. Zo’n ultralage-emissiezone is van kracht in de Britse hoofdstad Londen. Op de website van het Londense stadsbestuur lezen we meer over de lokale regels voor die zone. De regels zijn vastgelegd volgens de zogenaamde euronormen, de Europese emissiestandaarden. Momenteel zijn er 6 euronormen. De standaarden worden ook steeds strenger. Euronorm 6 bijvoorbeeld, die in 2013 werd vastgelegd, is de strengste uitstootnorm. In Londen mogen benzinewagens vanaf euronorm 4, binnen. Voor dieselvoertuigen zijn de voorwaarden strenger: enkel voertuigen die euronorm 6 behalen mogen binnen. Ter vergelijking: in Antwerpen mogen dieselvoertuigen die euronorm 4 behalen wel nog binnen, mits betaling. Benzineauto’s dienen minstens euronorm 2, vastgelegd in 1995, te behalen.

De Londense richtlijnen zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week van kracht, behalve op Kerstdag. Als een voertuig in de zone niet voldoet aan de emissienormen, moet de eigenaar een boete van 12,5 pond betalen. Op 29 augustus breidde het Londense stadsbestuur de maatregel uit naar alle Londense buurten.

De ‘Blade Runners’ die in het bijschrift worden vermeld, zijn activisten die protesteren tegen deze ultralage-emissiezone. Activisten stelen of vernielen de ANPR-camera’s die voertuigen moeten controleren. Dat de relschoppers zichzelf ‘Blade Runners’ noemen, lezen we in een artikel van de Britse gespecialiseerde site Autoblog en de Britse krant The Daily Mail. Of ze het ook op 5G-masten hebben gemunt, is niet duidelijk.

Klopt het dat deze aanrijding plaatsvond als protest tegen een lage emissiezone?

We nemen enkele screenshots van de video en laden die op bij Google Lens. Zo komen we terecht op een artikel van de Britse omroep BBC, gepubliceerd op 12 september. Op 10 september verzeilde ene Geoff Marshall, een 41-jarige Britse man, in een zware ruzie met zijn vriendin. Zij belde uiteindelijk naar de politie. Toen die arriveerde, bevond Marshall zich al in het militaire voertuig. De politieagenten trachtten op hem in te praten, zonder succes. Marshall reed daarop in op vier politieauto’s die hem probeerden te blokkeren. Na het incident reed de man de snelweg op, waarna hij met zelfmoord dreigde. De gebeurtenissen vonden plaats in het dorpje Norton Fitzwarren, in het graafschap Somerset. De politie slaagde er na onderhandelingen in om Marshall te arresteren. De man verschijnt op 13 oktober voor de rechter.

Conclusie Op sociale media circuleert een video van een Britse man die met een militair voertuig twee politiewagens zou aanrijden, als protest tegen de ultralage-emissiezones. Dat klopt niet. De man reed enkele voertuigen aan na een hoogoplopende ruzie met zijn vriendin. We beoordelen de bewering dan ook als onwaar.