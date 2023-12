Factcheck: nee, 5 jaar was niet gemiddelde leeftijd maar mediaanleeftijd van Palestijnse doden in oktober

Online circuleert een afbeelding die stelt dat de Palestijnse doden die tussen 7 en 26 oktober 2023 vielen gemiddeld 5 jaar oud waren. Dat klopt niet. De mediaan bedroeg 5 jaar, de gemiddelde leeftijd was 26 jaar.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Een lezer geeft een suggestie aan factcheckorganisatie deCheckers. De lezer stuurt een afbeelding door die stelt dat de gemiddelde leeftijd van de slachtoffers in Gaza vijf jaar is. De Instagrampagina Wear the peace, die 391.000 volgers heeft, publiceerde de afbeelding op 20 november. De afbeelding krijgt ruim 81.000 likes. Ook Facebookgebruikers delen de afbeelding.

Screenshot Instagram

Screenshot Instagram

Klopt het dat de gemiddelde leeftijd van de Palestijnse slachtoffers die vielen van 7 tot en met 26 oktober vijf jaar was?

De bron is een artikel in de Noorse krant Verdens Gang, gepubliceerd op 8 november. De redactie van de krant maakte een eigen analyse van cijfers gepubliceerd door de Palestijnse Gezondheidsautoriteiten, die na verificatie ook door de Verenigde Naties worden overgenomen.

We vertalen het artikel met Google Translate. Zo lezen we dat vijf jaar niet het gemiddelde is, maar de mediaan. Dat wordt ons ook per mail bevestigd door een journalist bij Verdens Gang. Uit de analyse blijkt dat er tussen 7 en 26 oktober 184 Palestijnse vijfjarigen werden gedood.

Mediaan vs. gemiddelde

De mediaan is ‘de middelste waarde is van een groep getallen die gerangschikt wordt volgens grootte’. Als je bijvoorbeeld een groep van vijf getallen hebt, met waarden 2, 4, 12, 14 en 18, dan bedraagt de mediaan 12, aangezien er twee getallen onder liggen en twee getallen boven.

Om de mediaan te berekenen van een groep met een even aantal waarden, moet je van de twee middelste getallen in de rij het gemiddelde nemen. In de groep met waarden 5, 8, 16 en 19, moet je dan 8 en 16 bij elkaar optellen en delen door twee. Dan bedraagt de mediaan 12.

Screenshot EC

Het gemiddelde is de som van de waarden van een groep getallen, gedeeld door het aantal getallen in de groep. Die bereken je op een andere manier. Als je bijvoorbeeld een groep van vijf getallen hebt, met waarden 10, 12, 11, 15 en 13, dien je die 5 cijfers op te tellen. De som bedraagt 61. Die 61 dien je dan te delen door het totaal aantal getallen. Hier is dat vijf. 61 gedeeld door 5 is 12,2, wat het gemiddelde is.

Voor de cijfers die Verdens Gang gebruikte, ligt de gemiddelde leeftijd van gesneuvelde Palestijnen op 25,97 jaar. De mediaan ligt op 5 jaar. Dat wil dus zeggen dat vijftig procent van de gedode Palestijnen jonger dan 5 jaar was en de andere vijftig procent ouder dan 5 jaar was.

Conclusie

– Online circuleert een afbeelding die stelt dat de Palestijnse doden die tussen 7 en 26 oktober 2023 vielen gemiddeld vijf jaar oud waren. Dat klopt niet.

– De mediaanleeftijd bedroeg vijf jaar, maar de gemiddelde leeftijd was 26 jaar.

– We beoordelen de bewering daarom als onwaar.