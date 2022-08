Factcheck: ja, er gingen vorig jaar subsidies naar paardenfluisteraars en bachbloesemtherapie 

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

In een filmpje op sociale media klaagt Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD) aan dat de Vlaamse overheid ‘bizarre shit’ zoals bachbloesemtherapie of een opleiding tot paardenfluisteraar subsidieert. Dat klopt. Aan de voorbeelden in het filmpje van Vande Reyde gaf de Vlaamse overheid vorig jaar 7,5 miljoen euro uit.

Op 2 augustus plaatst Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD) een filmpje op Facebook met als bijschrift: ‘Dat we in ons land de hoogste belastingen ter wereld betalen is al erg. Dat er daarnaast te veel van dat belastinggeld naar onzin gaat is een schande. Akkoord?’. Het filmpje bereikt op 6 dagen tijd 6200 mensen.



Met de kmo-portefeuille steunt de Vlaamse overheid kleine en middelgrote ondernemingen die hun personeel opleidingen laten volgen. Ze doet dat door een stuk van de kosten voor die opleidingen terug te betalen. Kleine ondernemingen genieten 30 procent steun, middelgrote 20 procent, met een plafond van 7500 euro per jaar.

‘Columbian butt lift’

We bekijken de video. Vanaf 00:30 heeft Vande Reyde het over ‘subsidies voor allerlei echt bizarre shit: paardenfluisteraars, hypnose, bachbloesemtherapie, homeopathie, en, last but not least, je kunt zelfs subsidies krijgen voor een opleiding “Columbian butt lift”, te volgen bij Lesley-Ann Poppe.

Voor de kmo-portefeuille werd in 2021 in totaal 43,5 miljoen euro uitgegeven’, zegt de politicus wanneer we hem opbellen. Dat cijfer vinden we ook terug in het antwoord op een schriftelijke parlementaire vraag over de kmo-portefeuille die Vande Reyde op 6 januari 2022 stelde aan toenmalig Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V).

‘De voorbeelden die ik aanhaal in het filmpje zitten vooral in de categorie “specifiek”, waaraan ongeveer 7,5 miljoen euro werd gespendeerd’, zegt Vande Reyde.

Onzinsubsidies

‘Met mijn filmpje wilde ik vooral de ontsporing in het systeem schetsen’, voegt Vande Reyde er nog aan toe. ‘De kmo-portefeuille is volgens mij te veel versnipperd en te weinig effectief, en de controle is gebrekkig. Als gevolg daarvan krijg je “onzinsubsidies”. Paardenfluisteraars, astrologen, pendelaars, sjamanen, iedereen die zichzelf “levenscoach” noemde, kon op een bepaald moment via de kmo-portefeuille gesubsidieerde opleidingen aanbieden.’

Toenmalig Vlaams minister voor Economie en Werk Hilde Crevits (CD&V) heeft in 2020 een eerste hervorming van de kmo-portefeuille doorgevoerd, waardoor een aantal opleidingen zoals shiatsu, mindfulness en astrologie werd uitgesloten van steun. Op 20 juli 2022 heeft Crevits’ opvolger Jo Brouns (CD&V) een nieuwe hervorming aangekondigd. Subsidies voor opleidingen zonder economische meerwaarde zullen worden geschrapt en de nadruk zal liggen op digitalisering. Er wordt ook een ‘kwaliteitskamer’ opgericht om de kwaliteitscontrole te verbeteren en misbruik te voorkomen, zoals de minister ook uitlegde aan Kanaal Z.

Conclusie In een filmpje dat hij post op Facebook klaagt Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD) aan dat de Vlaamse overheid ‘bizarre shit’ zoals bachbloesemtherapie of een opleiding tot paardenfluisteraar subsidieert. Dat soort opleidingen werd tot voor kort inderdaad gesubsidieerd. We beoordelen de claim daarom als waar.