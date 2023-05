Factcheck: ja, audio bij video van groep Genkse scholieren die Allahoe Akbar roepen is echt

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Online circuleert een video van een recent incident dat plaatsvond op het Genkse Atlascollege. Tijdens een LGBTQI+-actie jouwde een groep van zo’n honderdtal leerlingen de medewerkers van de actie uit en riepen enkele scholieren de Arabische kreet ‘Allahoe Akbar’ (‘God is de grootste’). Sommige socialemediagebruikers menen dat de audio gemanipuleerd was, maar dat klopt niet. De audio is echt, bevestigt de school.

Op 15 mei ontvangt Knack een tip van een lezer, die een Twittervideo doorstuurt, gepost door Vlaams Belang-lid Sam Van Rooy op 12 mei 2023. In de video is een groep scholieren uit de afdeling techniek en innovatie van het Genkse Atlascollege te zien. De groep jongeren staat rustig op de speelplaats, terwijl er iemand luid ‘Takbir’ roept, een benaming voor de Arabische zinsnede ‘Allahoe Akbar’ die ‘God is de grootste’ betekent. Daarop antwoordt de groep ‘Allahoe Akbar’.

📽 "Actie rond diversiteit in de samenleving (met als thema de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie)" op een school in Genk wordt belaagd door… 'diversiteit'.



"Tientallen moslims gooien met flesjes, spuwen en schreeuwen 'Allahu akbar'."

‘“Actie rond diversiteit in de samenleving (met als thema de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie)” op een school in Genk wordt belaagd door ‘diversiteit’. Tientallen moslims gooien met flesjes, spuwen en schreeuwen ‘Allahoe akbar’’, schrijft Van Rooy in de tweet. De tweet wordt ruim 128.000 keer bekeken.

Aanleiding voor de tweet was een LGBTQI+-actie die de school op 12 mei organiseerde naar aanleiding van IDAHOT, de internationale dag tegen homo-, trans- en bifobie die plaatsvond op 17 mei. Enkele leerkrachten en vrijwilligers van buitenaf zetten het evenement op poten. Een groep leerlingen van de school reageerde negatief op de actie. In artikels van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg lezen we dat medewerkers van de actie werden uitgejouwd. De kranten plaatsen de video in geblurde vorm in hun artikels over het incident zodat de betrokkenen onherkenbaar zijn. Het Nieuwsblad plaatste nog een andere video van hetzelfde incident, in geblurde vorm, online. De versie van Van Rooy was niet geblurd. De versie van Van Rooy was niet geblurd.

De lezer stuurt de tweet door omdat hij vermoedt dat de audio gemanipuleerd werd. De jongeren in de video lijken inderdaad niet mee te roepen met de kreet. In de commentaren onder de tweet van Van Rooy reageren ook andere personen dat de audio gemanipuleerd werd.

Ook op TikTok, waar we de originele video terugvinden, lezen we commentaren van personen die beweren dat de audio gemanipuleerd is.

Klopt dat?

Wat opvalt in de audio, is dat er een schoolbel te horen is. We vinden ook nog een andere TikTok-video van het incident terug. Daarin zien we dezelfde tafel en banner met regenboogvlag.

In de tweede video horen we ook dezelfde stem ‘Takbir’ roepen, net als de groep die antwoordt met ‘Allahoe Akbar’ (‘God is de grootste’). We horen eveneens de schoolbel. Volgens sommige TikTok-gebruikers is de audio afkomstig van een video van Turkse soldaten die ‘Takbir’ roepen. We gaan op zoek op YouTube en bekijken tientallen YouTube-video’s waarin Turkse soldaten de Takbir aanheffen, maar we vinden geen overeenkomst met de audio in de Genkse video.

We nemen per mail contact op met de school. Directeur Jan Thijs bevestigt de authenticiteit van de audio. ‘De audio die we bij deze video horen is helaas authentiek. Dat werd ook bevestigd door de aanwezige leerkrachten. De strijdkreet werd door een groep leerlingen geroepen en zorgt voor een bijzonder negatieve connotatie.’ Thys betreurt dat medewerkers van de stad en enkele leerkrachten tijdens de actie door zo’n 100 leerlingen werden geviseerd. ‘Onze school telt 3300 leerlingen en uiteraard zijn er ook vele positieve en oprechte reacties van leerlingen’, benadrukt Thys. Hij meldt ook dat de school nu de groep probeert te identificeren en met de leerlingen in gesprek zal gaan.

Naar aanleiding van het incident in de school maakte de regionale televisiezender TV Limburg een reportage over homofobie bij jongeren. Daarin brengen verschillende jongeren begrip op voor de actie, omdat homoseksualiteit volgens hen niet overeenstemt met hun religie. Het Genkse stadsbestuur keurde het voorval sterk af, en besloot ook om een campagne tegen homofobie op poten te zetten. Dat lezen we in Het Nieuwsblad.

Conclusie Online circuleert een video van een recent incident op het Genkse Atlascollege. Tijdens een LGBTQI+-actie jouwde een groep van zo’n honderdtal leerlingen de medewerkers van de actie uit en riepen sommige scholieren de Arabische kreet ‘Allahoe Akbar’ (‘God is de grootste’). Sommige socialemediagebruikers menen dat de audio gemanipuleerd was, maar dat klopt niet. De audio is echt, bevestigt de school. We beoordelen de video daarom als waar.