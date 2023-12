Factcheck: Italiaanse kerk werd niet vernield door moslimjongeren, maar door twee Roemenen

Online circuleert een video van twee geboeide moslimjongeren die een Italiaanse kerk zouden hebben gevandaliseerd. Dat klopt niet. De video werd in 2019 gemaakt, vlak nadat twee dronken Roemenen de kerk vernielden. Het gaat niet om twee moslimjongeren.

Op 16 november post een Nederlandstalige man een video op Facebook, waarin twee geboeide mensen te zien zijn. In de volgende beelden zien we het vernielde interieur van een kerk. Op de achtergrond horen we ook iemand in het Italiaans praten.

‘Twee moslimjongeren hebben een kerk in Italië ontheiligd en zijn opgepakt. ‘Na zaterdag komt altijd zondag’, dit is de slogan van de moslims in Europa. Dat wil zeggen, na de Joden komen de christenen aan de beurt’, lezen we in het bijschrift. De video circuleert ook in Nederlandstalige Telegramkanalen en op X.

Waar speelden de beelden zich af? Vandaliseerden twee moslimjongeren de kerk?

We laden de video op bij Scriptix, een transcriptietool, om het gepraat in de achtergrond te kunnen vertalen. Op seconde 29 zegt de spreker: ‘Kijk wat ze met de Lugaresi-kerk hebben gedaan’.

We googelen ‘Lugaresi chiesa’, en komen zo terecht op een YouTube-video, waarin we dezelfde kerk zien.



We kopiëren het bijschrift bij de video en vertalen die met Deepl. Daarin lezen we dat niet twee moslimjongeren maar twee Roemenen, inwoners van het Italiaanse dorpje Cesena, de kerk van Lugaresi in het Italiaanse stadje Cesena hebben gevandaliseerd. Een van de mannen verwondde daarbij zijn rechterarm. Beiden zouden dronken zijn geweest. De vernieling vond plaats een dag na de viering van Orthodoxe Pasen. Of de mannen zelf orthodox zijn, is niet duidelijk.

We vinden ook een artikel van de Italiaanse krant Il Resto del Carlino, gepubliceerd op 28 april 2019. Daarin lezen we hetzelfde verhaal als in de videobeschrijving. De directeur van het Lugaresi-instituut Marco Censi verduidelijkte dat het niet ging om een aanval van ‘twee islamitische extremisten’. Hij drong er ook op aan om ‘de episode geen connotaties te geven die het niet heeft.’ Het instituut gaf de kerk in bruikleen aan de orthodoxe gemeenschap.

Conclusie

– Online circuleert een video van twee geboeide mannen die net een Italiaanse kerk gevandaliseerd hebben.

– Volgens socialemediagebruikers waren de daders twee moslimjongeren.

– Dat klopt niet. De video werd in 2019 gemaakt. Twee Roemenen vernielden de kerk in een dronken bui, na het bijwonen van een orthodoxe mis.

– De bewering dat het gaat om twee moslimjongeren klopt dus niet. We beoordelen die dan ook als onwaar.