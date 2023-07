Factcheck: grapje van Joe Biden over verkoop van staatsgeheimen wordt uit zijn context getrokken

Op sociale media circuleert een videofragment waarin de Amerikaanse president Joe Biden lijkt te zeggen dat hij staatsgeheimen heeft verkocht. Dat klopt niet. De video werd geknipt. Biden maakte een grapje.

Op Facebook, Telegram en Twitter circuleert een videofragment waarin de Amerikaanse president Joe Biden samen met de Indiase president Narendra Modi te zien is (hier en hier gearchiveerd). In de video, die zo’n veertien seconden duurt, horen we Biden zeggen dat hij staatsgeheimen heeft verkocht. ‘Ik bedacht net… In ieder geval, ik ben gestart zonder jullie en ik heb heel wat staatsgeheimen en belangrijke dingen verkocht’, horen we Biden zeggen.

‘Die man is letterlijk gestoord!’ schrijft een Twittergebruiker bij de video. ‘En het zal met hem alleen maar erger worden op wereldvlak!’

In welke context deed Biden deze uitspraak?

Als we ‘Joe Biden Modi meeting’ googelen, vinden we het volledige fragment op het YouTube-kanaal van het Witte Huis.



Daarin horen we Biden de opmerking maken, om daarna het volgende te zeggen (0:14): ‘Alle gekheid op een stokje, we zullen samenwerken om nieuwe technologie te maken om het leven van mensen wereldwijd te veranderen.’ Dat lezen we ook in de transcriptie van het gesprek.

Biden maakte dus een grapje, waar Modi overigens hartelijk om moest lachen. De video werd dus strategisch geknipt. Het rondetafelgesprek met Modi en Biden vond plaats op 23 juni. Dat zien we in de publieke agenda van Biden.

Tijdens het rondetafelgesprek ontmoetten beide staatshoofden verschillende hoofden van IT- en technologiebedrijven. Dat lezen we in een artikel van persagentschap Reuters.

Conclusie Op sociale media circuleert een videofragment waarin de Amerikaanse president Joe Biden lijkt te zeggen dat hij staatsgeheimen heeft verkocht. Dat klopt niet. De video werd geknipt waardoor niet meer duidelijk wordt dat Biden een grapje maakte. We beoordelen de bewering als uit zijn context getrokken en onwaar.

