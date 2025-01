Factcheck: geen bewijs WEF-voorzitter Klaus Schwab zei dat bosbranden in Californië door de mens zijn veroorzaakt

Online circuleert het bericht dat WEF-voorzitter Klaus Schwab zou hebben gezegd dat de verwoestende bosbranden in Californië een plan waren om plaats te maken voor de aanleg van een ‘smart city’. Maar er is geen bewijs dat Schwab deze uitspraak deed.

Op 12 januari verschijnt volgend bericht in een Nederlandstalig Telegramkanaal: ‘Op zaterdag 11 januari gaf Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum, meer dan toe dat de branden in LA door de mens waren veroorzaakt met het oog op de Nieuwe Wereldorde. Hij zei: ‘Uit de as van LA zal een slimme stad verrijzen’, lezen we onder meer in het bericht.’

Nog volgens het bericht zou Los Angeles zo ‘gereset’ worden om er plaats te maken voor een van de zogenaamde ‘Smart Cities’, die ‘worden ontwikkeld om Amerikanen uit plattelandsgebieden te verdrijven en in zwaar bewaakte en gecontroleerde “15-minuten-steden” te laten trekken.’



De verwoestende branden in Californië begonnen op 7 januari en breidden zich door de hevige wind heel snel uit. 28 mensen lieten het leven en er zijn meer dan 16.000 gebouwen verwoest. 200.000 mensen hebben hun woning moeten verlaten. De schade wordt tussen de 250 en 275 miljard dollar geschat. 57.528 hectare werd verwoest. Momenteel zijn de branden voor 95 procent gecontroleerd. Dat lezen we in The Los Angeles Times en op de website van de Californische brandweer. Ondertussen trekken er zware regenstormen en modderstromen over Californië, wat het risico op overstromingen sterk verhoogt.



Klopt het dat WEF-voorzitter Klaus Schwab heeft gezegd dat de bosbranden in Californië zijn aangestoken?



In het bericht wordt meerdere malen verwezen naar amg-news.com, een Roemeense website die volgens de gespecialiseerde website Mediabias/factcheck samenzweringstheorieën en pseudowetenschappelijke berichten verspreidt. . We surfen naar de site en vinden het originele bericht, dat op 10 januari werd gepubliceerd. Daarin lezen we hetzelfde als wat er in het Telegrambericht staat.

We nemen ook per mail contact op met de persverantwoordelijke van het WEF en vragen hem of Schwab ooit uitspraken heeft gedaan over de bosbranden in Californië. Die schrijft dat ‘Klaus Schwab deze uitspraak niet heeft gedaan. De claim die online circuleert is volledig vals, en is niet gestoeld op feiten’.

Op het X-account van de organisatie en van Schwab zelf is er geen nieuws te vinden over de Californische branden. Ook op de perspagina van de website van het WEF bespeuren we geen enkel persbericht over de verklaringen van Schwab.

Factcheckers van persagentschap Reuters kwamen ook tot de conclusie dat er geen bewijs bestaat dat Schwab ooit heeft gezegd dat de branden in Californië aangestoken werden om zo plaats te maken voor de ontwikkeling van een ‘smart city’.



Stadsontwikkeling

Het is niet de eerste keer dat er desinformatie over smart cities circuleert. Smart cities of ‘15-minute cities’, is een stadsontwikkelingsconcept, uitgedacht door de Colombiaans-Franse urbanist Carlos Moreno. In een smart city moet een inwoner op wandel- of fietsafstand toegang hebben tot noodzakelijke diensten zoals onderwijs, zorg, winkels, groen en cultuur. Complotdenkers zien smart cities als een excuus van de ‘regerende elite’, om de bevolking te controleren. Dat lezen we bij de BBC.

Ook over het WEF en Klaus Schwab circuleert veel desinformatie.















Conclusie – Online circuleert het bericht dat WEF-voorzitter Klaus Schwab gezegd zou hebben dat de verwoestende bosbranden in Californië een plan waren om plaats te maken voor de aanleg van een ‘smart city’. – Maar er is nergens een bewijs te vinden voor de stelling dat Schwab die uitspraak zou hebben gedaan.





