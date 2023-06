Factcheck: geen bewijs dat apart slapen relatie bevordert

‘Apart slapen is goed voor je relatie’, zo lazen we in Metro. Volgens experts is er weinig onderzoek en heeft apart slapen voor- en nadelen. We oordelen dat er geen bewijs is voor de stelling.

In Metro lazen we een artikel met als kop ‘Apart slapen is goed voor je relatie’. ‘De nachtelijke realiteit kan weleens zorgen voor frustraties in je relatie. Denk bijvoorbeeld aan een snurkende wederhelft of jij die een hele nacht ligt te woelen. Daarom wijzen experts erop dat apart slapen een positieve impact kan hebben op je relatie’, zo lezen we in de inleiding. In het artikel komen evenwel geen experts aan bod. Er wordt wel verwezen naar een enquête van adviesbureau YouGov waaruit blijkt dat slechts twee derde van de Amerikanen het bed deelt met hun partner. Als voordeel van apart slapen wordt aangegeven dat je ‘irritaties door onderbroken slaap uit de weg (gaat)’, als nadeel dat je mogelijk intimiteit verliest als koppel. Als we de bewuste enquête opzoeken, blijkt dat werd gepeild naar wat voor de ondervraagden de ideale slaapsituatie leek, niet naar hun effectieve gedrag. 9 procent zou het liefst in verschillende kamers slapen en 7 procent het liefst in aparte bedden in dezelfde kamer.

We gaan op zoek naar wetenschappelijk onderzoek, maar dat blijkt erg schaars. In een review uit 2016 wordt enkel gesteld dat ‘apart slapen niet noodzakelijk een indicator is van een ongelukkige of ongezonde relatie’.

Er is niet één recept voor een gezonde relatie.

Volgens professor seksuologie Paul Enzlin (KU Leuven) is er inderdaad weinig wetenschappelijk onderzoek naar de impact van samen of apart slapen op de relatie. ‘Het is wel logisch dat een slaaptekort, door gesnurk bijvoorbeeld, niet bevorderlijk is voor een relatie. Anderzijds verkleint door apart te slapen de spontane intimiteit. Maar er zijn ook koppels die apart slapen en er toch in slagen momenten van intimiteit in te lassen. Voor sommigen kan apart slapen het seksuele verlangen zelfs vergroten. Er is niet één recept voor een gezonde relatie, koppels moeten zelf op zoek naar de constructie die voor hen het best werkt.’

Ook relatiedeskundige en seksuologe Rika Ponnet geeft aan dat er weinig onderzoek is naar de kwestie. ‘Er zijn wel studies die de objectieve slaapkwaliteit van mensen meten op neurologisch niveau, en in bepaalde gevallen kan die verbeteren door apart te slapen. Maar slaap is veel meer dan louter iets fysiologisch. Als we kijken naar subjectieve slaapkwaliteit, kan samen slapen enorm bijdragen tot een gevoel van veiligheid en verbondenheid. Mensen zijn van nature groepsslapers: voor onze voorouders was dat een vanzelfsprekendheid. En voor veel koppels zijn er belangrijke rituelen verbonden aan samen slapen. Het kan leiden tot intimiteit, maar ook tot gesprekken in bed, zorg en nabijheid. Uit één kleinschalig onderzoek bleek bijvoorbeeld ook dat mannen met slaapapneu, die met een CPAP-machine moeten slapen, meer therapietrouw toonden wanneer hun vrouw besloot om in hetzelfde bed te slapen. Zo’n keuze kan natuurlijk ook al iets zeggen over de relatiekwaliteit. Maar dat betekent zeker niet dat koppels die apart slapen een slechte relatie hebben. Dit is een hyperindividuele, complexe materie, waarover je dus niet zomaar een simplistische uitspraak kunt doen.’

Is het waar? Volgens experts is er amper wetenschappelijk onderzoek naar de impact van apart slapen op relaties, dat voor- en nadelen kan hebben. We oordelen dat er geen bewijs is voor de stelling.